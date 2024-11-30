«Активны осенью до снега и весной после того, как сошел снег». Белорусский врач рассказал об аллергии на плесневые грибы, которой страдают около 15% аллергиков

Симптомы аллергии на плесень схожи с поллинозом — чихание, насморк, кашель. Аллергеном может быть и «внутренняя» плесень в помещении — черные углы, черные швы плитки в ванной, разводы в вазонах комнатных растений, в частных домах грибы часто живут в подвалах. При этом наиболее высокая концентрация «внутренней» плесени — тот же осенне-зимний период, когда квартиры и дома проветриваются реже.