«Активны осенью до снега и весной после того, как сошел снег». Белорусский врач рассказал об аллергии на плесневые грибы, которой страдают около 15% аллергиков

Об аллергии на споры плесени, которой страдают около 10−15% аллергиков и которая по частоте проявления занимает четвертое место после клеща домашней пыли, аллергии на пыльцу растений, и шерсть животных, в интервью БелТА рассказал главный внештатный специалист по детской аллергологии Минздрава, заваллергологическим отделением 4-й городской детской больницы Минска Дмитрий Буза.
По словам специалиста, сезон высокой концентрации плесневых грибов — это поздняя осень, когда на землю легли опавшие листья и ранняя весна, после схода снега, когда оголяется не перепревшая и перегнившая листва.
Симптомы аллергии на плесень схожи с поллинозом — чихание, насморк, кашель. Аллергеном может быть и «внутренняя» плесень в помещении — черные углы, черные швы плитки в ванной, разводы в вазонах комнатных растений, в частных домах грибы часто живут в подвалах. При этом наиболее высокая концентрация «внутренней» плесени — тот же осенне-зимний период, когда квартиры и дома проветриваются реже.
«Обострение аллергии могут испытывать и некоторые жители первых и последних этажей многоэтажек — из-за соседства с подвалами и чердаками с плесенью. В этом случае проявления заболевания круглогодичные», — отметил Дмитрий Буза.
При аллергии на споры плесени возможна и перекрестная аллергия на сыр с плесенью, квашеную капусту, деревенские соленые огурцы и помидоры, квас, дрожжевое тесто, а также антибиотики пенициллинового ряда.
Диагностируют аллергию к четырем видам плесневых грибов только по крови.
«В зависимости от того, на какой из плесневых грибов идет реакция, мы даем рекомендации по препаратам», — отметил аллерголог.
Кстати, белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в квартире (подробнее здесь).