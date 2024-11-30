Драмы жизни и удары судьбы автора «Миколки-паровоза» Михася Лынькова: пережил гибель жены и сына, катался на слонах в Индии, убегал от «невесты», воспитал приемных детей

Жена всячески помогала ему в работе. Она вспоминала: «Стиль работы у Михаила Тихоновича был своеобразный. Он долго входил в тему, “раскачивался, но когда уже садился писать, то неотступно. До того времени, когда он начинал писать, все необходимое было под руками. Обычно после службы приезжал домой, обедал и ложился на пару часов отдохнуть. Вставал, ужинал и садился за стол. Работал до пяти, шести часов утра. Чтобы перекусить, еда была приготовлена. А иногда я поднималась ночью и подкармливала его. Не любил он препятствий в работе”.