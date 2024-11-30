Какой сегодня день: 30 ноября

На Руси на Григория дружно выходили на улицу и «закатывали» зиму — бегали, кувыркались по новому снегу. Чем больше люди катались и славили солнце и мороз, тем суровее должна была быть будущая зима. «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь», — приговаривали люди. Также обращали внимание на погоду: если температура низкая в этот день, то и зима будет хорошей, студеной. Судили и по льду на реках: если он был темным, значит, будущим летом стоит ждать хорошего урожая.