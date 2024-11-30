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Какой сегодня день: 30 ноября

Этот день является 335-м в григорианском календаре, до нового года остается 31 день.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных? О том, чем еще ознаменовано 30 ноября, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 30 ноября

В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.

В 1912 году состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского.

Кроме того, 30 ноября является Международным днем защиты информации.

Кто родился 30 ноября

Писатель Джонатан Свифт (1667−1745).

Писатель Марк Твен (1835−1910).

Политик Уинстон Черчилль (1874−1965).

Белорусский писатель Михась Лыньков (1899−1975).

Писатель Виктор Драгунский (1913−1972).

Актер Вячеслав Невинный (1934−2009).

Кинорежиссер Вуди Аллен (1935).

Кинорежиссер Ридли Скотт (1937).

Рок-певец Билли Айдол (1955).

Актер Бен Стиллер (1965).

Актриса Кейли Куоко (1985).

30 ноября в православном календаре

Православные 30 ноября чтут память святого Григория — первого епископа Неокесарийского. Также православные вспоминают преподобного Никона, игумена Радонежского.

Именины

В этот день именины у Михаила, Захара, Григория, Геннадия и Ивана.

30 ноября в народном календаре

В этот день православные христиане чтут память святителя Григория Чудотворца.

На Руси на Григория дружно выходили на улицу и «закатывали» зиму — бегали, кувыркались по новому снегу. Чем больше люди катались и славили солнце и мороз, тем суровее должна была быть будущая зима. «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь», — приговаривали люди. Также обращали внимание на погоду: если температура низкая в этот день, то и зима будет хорошей, студеной. Судили и по льду на реках: если он был темным, значит, будущим летом стоит ждать хорошего урожая.