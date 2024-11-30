Какой сегодня день: 30 ноября

Знаете ли вы, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных? О том, чем еще ознаменовано 30 ноября, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 30 ноября
В 1609 году Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности.
В 1912 году состоялось первое публичное выступление Владимира Маяковского.
Кроме того, 30 ноября является Международным днем защиты информации.
Кто родился 30 ноября
Писатель Джонатан Свифт (1667−1745).
Писатель Марк Твен (1835−1910).
Политик Уинстон Черчилль (1874−1965).
Белорусский писатель Михась Лыньков (1899−1975).
Писатель Виктор Драгунский (1913−1972).
Актер Вячеслав Невинный (1934−2009).
Кинорежиссер Вуди Аллен (1935).
Кинорежиссер Ридли Скотт (1937).
Рок-певец Билли Айдол (1955).
Актер Бен Стиллер (1965).
Актриса Кейли Куоко (1985).
30 ноября в православном календаре
Православные 30 ноября чтут память святого Григория — первого епископа Неокесарийского. Также православные вспоминают преподобного Никона, игумена Радонежского.
Именины
В этот день именины у Михаила, Захара, Григория, Геннадия и Ивана.
30 ноября в народном календаре
В этот день православные христиане чтут память святителя Григория Чудотворца.
На Руси на Григория дружно выходили на улицу и «закатывали» зиму — бегали, кувыркались по новому снегу. Чем больше люди катались и славили солнце и мороз, тем суровее должна была быть будущая зима. «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь», — приговаривали люди. Также обращали внимание на погоду: если температура низкая в этот день, то и зима будет хорошей, студеной. Судили и по льду на реках: если он был темным, значит, будущим летом стоит ждать хорошего урожая.