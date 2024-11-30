Иногда они возвращаются: какие кинопремьеры ждут нас в декабре

Кинопремьеры декабря предлагают зрителям встретиться со многими старыми героями и знакомыми сюжетами на новый лад. Красавец Джуд Лоу предстанет в роли возрастного агента ФБР в «Безмолвном братстве», Том Хэнкс вновь войдет в образ миляги-парня Форреста Гампа, но уже с традиционным IQ в картине «Тогда. Сейчас. Потом», а домовенок Кузя встретится с детьми в одноименном художественном фильме умытым и глазастым ангелочком. «Известия» рассказывают о самых интересных премьерах декабря.
«Безмолвное братство»5 декабря.
1983 год. По США прокатывается серия жестоких ограблений. Преступники не гнушаются убийствами и насилием, и ФБР начинает подозревать, что за преступлениями стоит экстремистская группировка, планирующая устроить беспорядки по всей стране. За расследование берется опытный агент Терри Хаск (Джуд Лоу), которому предстоит найти экстремистов из тайной организации «Безмолвное братство» и уничтожить ее.
Австралиец Джастин Курзель («Кредо убийцы», «Подлинная история банды Келли»), признанный мастер социального детектива, предпочитает сценарии, основанные на реальных историях. В данном случае — на истории организации The Order («Орден»), возникшей в 1983 году и ставившей целью «освобождение Америки от сионистов». Начиналась история как анекдот: молодые нацисты то попадались при попытке сбыть фальшивые банкноты, то теряли пистолеты на месте преступления. Но потом большая игра с неизбежностью закончилась большой кровью — впрочем, не будем забегать вперед, историю «Ордена» картина рассказывает близко к тексту.
«Роковая партия»5 декабря.
Картина повествует об истории матча за звание чемпиона мира по шахматам 1951 года — Михаил Ботвинник против Давида Бронштейна. Оба — и чемпион, и претендент, — представляют СССР, но это лишь усиливает накал идеологической борьбы. Кремлевские течения схлестнулись в буре, решая, кто достоин чемпионской короны. Самим шахматистам остается лишь кое-как двигать фигуры, что в столь масштабной политической игре, разумеется, дело десятое.
Игру Ботвинника с Бронштейном в первом шахматном чемпионате, прошедшем под патронатом ФИДЕ, многие и впрямь считают странной. В предпоследней партии Бронштейн уступил фигуру и впоследствии партию при очевидном преимуществе, выигрывая у чемпиона одно очко и уже почти обеспечив себе титул. Но почти, как известно, не считается, — и в спорте в том числе. По мнению большинства специалистов, в том матче молодой 27-летний Бронштейн показал блестящую оригинальную игру, дав равный бой Ботвиннику с его старой школой. Конспирологи, однако, убеждены, что на результат матча повлияло НКВД и лично Сталин, симпатизировавший Ботвиннику. Они не оставляют гению права на ошибку. Иначе это было бы слишком просто. Но шахматах так не бывает.
«Возвращение Одиссея»5 декабря.
После двадцати лет странствий царь Одиссей, победитель Трои, прибывает к берегам Итаки. Он страшится открыть себя перед народом: ведь он увел на войну с Троей лучших мужей, а вернулся один. Но в государстве неладно: народ голодает, страна без твердой руки правителя идет ко дну, а его жена Пенелопа стала пленницей в собственном доме: ее вынуждают выбрать себе нового мужа взамен Одиссея, которого считают погибшим, и чем дальше, тем сложнее ей отказываться от непрошеного сватовства. Одиссею придется заявить о своем возвращении, чтобы спасти свою любимую и свою страну.
Режиссер «Возвращения Одиссея» Уберто Пазолини («Один на один», Милый друг«) скандальному Пьеру Паоло не родня, а всего лишь однофамилец. Зато Уберто — граф и племянник не менее великого Лукино Висконти, из-за которого годами откладывал чаемую кинокарьеру, страшась вечно пребывать в тени знаменитого дядюшки. Впрочем, в картине граф Уберто сумел совместить физиологическую откровенность другого Пазолини с утонченным романтизмом Висконти. Пейзажи великолепны, бои натуралистичны, Рейф Файнс (“Список Шиндлера”) с его фирменным страдальческим взглядом и Жюльетт Бинош (“Шоколад”) с ее тщательно скрытым, но безошибочно угадываемым внутренним пламенем явили зрителю практически идеальных Одиссея и Пенелопу. А уж дерется Одиссей так, что ради этого и очередной проходной боевик пропустить не жалко.
«Тогда. Сейчас. Потом»12 декабря.
В 1990-х Робеот Земекис считался гением без границ. Последовательно осчастливив человечество столь разными фильмами, как «Роман с камнем», «Назад в будущее», «Кто подставил кролика Роджера?» и, наконец, «Форрест Гамп», он производил впечатление режиссера, которому подвластны все жанры. Это его и сгубило: ударившись в мистику, Земекис растерял иронию, столь удачно оттенившую зашкаливающую сиропность «Форреста Гампа». Он стал, что называется, крепким профессионалом, чьи фильмы особо не ругали — но и восторга не вызывали.
Похоже, Земекис, поняв свою ошибку, решил вернуться к истокам. В его новой картине снялись Том Хэнкс и Робин Райт — сладкая парочка из «Форреста Гампа». Сам фильм — это написанная широкими мазками история одного места в американской Новой Англии от древних времен до далекого будущего, но, в основном, конечно, о нашем времени. Любовь и брак, семья и дети, объятия и слезы, — все, из чего состоит жизнь человеческая, заняло свои места в этой коробке конфет с разными начинками. Впрочем, начинки получились несколько приторными: фильм снова сдержанно критикуют, на этот раз — за избыток мелодрамы.
«Домовенок Кузя»19 декабря.
Домовенок Кузя сбегает из плена Бабы Яги, спрятавшись в багаже семейства, навестившего старый дачный дом. Теперь он живет в квартире девочки Наташи, и им предстоит совместно спасти от карги волшебный сундучок Кузи, который умеет исполнять желания. Однако Баба Яга не желает терять пленника и сундучок, и является в реальный мир, чтобы преследовать Кузю и Наташу. Им предстоит спасти сундучок и расстроить коварные планы злой колдуньи.
Культовый советский мультфильм в канун нового года обрел воплощение на большом экране. Сюжетная канва сохранилась практически полностью — тут тебе и девочка Наташа, и кузин сундучок и даже главный домовой Нафаня в озвучке Гарика Харламова, который нынче получил повышение до главдомового пафосного ЖК. Разве что Кузя стал почище и обрел широко распахнутые глаза, размером и формой подозрительно напоминающие о Чебурашке. У взрослых тоже есть шанс развлечься, разгадывая несложные кинопасхалки: Баба Яга позаимствовала образ у Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada», Нафаня ругается «тысячей чертей», а купающийся Кузя довольно тянет: «О-о-о, тепленькая пошла». Последнее угадают все: с последней «Иронии судьбы» года еще не прошло.
«Елки-11»19 декабря.
Кажется, пора учреждать конкурс для российских городов, каждый из которых имеет шанс стать местом действия очередных «Елок», возбудив гордость в жителях и пополнив муниципальный бюджет за счет масштабных съемок. Пусть побеждает сильнейший! Пока же место действия следующего новогоднего чудо-фильма происходит случайным образом, что, конечно, не совсем справедливо, но как нельзя лучше соответствует духу нескончаемой франшизы о переплетении судеб и исполнении желаний простых людей в новогодние дни.
На этот раз повезло Альметьевску, где в новогоднюю ночь будет торжествовать межнациональная дружба. Охранник коттеджного поселка дядя Юра (Дмитрий Нагиев — «Физрук») будет спасать своего любимца — минипига Костю, обаятельный Дамир (Рузиль Минекаев — «Слово пацана») будет спасать от печали окружающих девушек, а Золушка — 19-летняя дебютантка Мария Раскина — будет грезить о встрече с мужчиной своей мечты, турецким актером Бураком Озчивитом. Что будет дальше, поклонники «Елок», конечно же, знают. Также они точно в курсе, кто такой Бурак Озчивит. Для остальных поясним: в 2005 году Озчивит занял второе место на конкурсе «Лучшая модель мира». Так что посмотреть есть на что.
«Последний ронин»26 декабря.
Постъядерный мир. Глобальный апокалипсис. От былой славы человечества остались лишь оружие и патроны, ставшие главной мировой валютой, да плащи из хорошо выделанной кожи, которые где-то сумел достать каждый первый житель безжизненной пустыни. Ну, и последний барбершоп наверняка скрыт где-то недалеко, потому что ухоженности прически и бородки главного героя в исполнении Юрия Колокольникова («Игра престолов») можно только позавидовать. Герой называет себя Ронином, но с большей уверенностью — ублюдком. Он бредет по пустыне в поисках убийц своего отца, зачем-то попутно составляя карту окрестностей. Вскоре к нему присоединяется девочка-подросток Мария (Диана Енакаева — «Лед»), которая готова заплатить ему за сопровождение к месту, где она родилась. Что они ищут там, похоже, герои сами не знают, да это их и не волнует. Потому что у истинного самурая нет цели — есть только путь.
«Последний Ронин» стал дебютом в большом кино клипмейкера Макса Шишкина. Пример режиссера рекламных роликов Тимура Бекмамбетова, конечно, вдохновляет, но Шишкину еще предстоит найти свой путь в пустыне творческих мук. Ее карту он уже, похоже, составил, и реперные точки на ней видны невооруженным глазом: пустыня из «Безумного Макса», трон из «Игры престолов», плащи и маски из «Гарри Поттера», каре героини из «Леона» и даже красный шрифт названия картины — из «Ронина» с Робертом де Ниро. От самобытного российского кино остался, пожалуй, только ядерный апокалипсис. Что ж, если подумать, тоже тема.
«Быть лучше. История Робби Уильямса»26 декабря.
Байопики о знаменитых музыкантах — модный ныне тренд, и кинобиография Робби Уильямса продолжает его весьма органично. Картина рассказывает о детстве поп-певца, о его успехах в составе популярного бойз-бэнда Take That и фантастически удачной сольной карьере. Отношения с родными и коллегами, поклонниками и хейтерами, миром и творчеством — словом, все как обычно. Ну, почти.
Одно маленькое отступление от традиционного байопика все же имеется: Робби Уильямс предстает перед зрителем в облике шимпанзе. И это не безумный всплеск режиссерской фантазии, а результат серьезной творческой договоренности настоящего Робби Уильямса и режиссера Майкла Грэйси («Величайший шоумен»). По словам Уильямса, люди склонны сопереживать животным куда больше, чем ближним, и поэтому они с Грэйси таким вот необычным образом решили подтолкнуть симпатию зрителей к главному герою. Если подумать, этот факт действительно немало говорит об артисте.