Иногда они возвращаются: какие кинопремьеры ждут нас в декабре

Постъядерный мир. Глобальный апокалипсис. От былой славы человечества остались лишь оружие и патроны, ставшие главной мировой валютой, да плащи из хорошо выделанной кожи, которые где-то сумел достать каждый первый житель безжизненной пустыни. Ну, и последний барбершоп наверняка скрыт где-то недалеко, потому что ухоженности прически и бородки главного героя в исполнении Юрия Колокольникова («Игра престолов») можно только позавидовать. Герой называет себя Ронином, но с большей уверенностью — ублюдком. Он бредет по пустыне в поисках убийц своего отца, зачем-то попутно составляя карту окрестностей. Вскоре к нему присоединяется девочка-подросток Мария (Диана Енакаева — «Лед»), которая готова заплатить ему за сопровождение к месту, где она родилась. Что они ищут там, похоже, герои сами не знают, да это их и не волнует. Потому что у истинного самурая нет цели — есть только путь.