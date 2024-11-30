Волки дозорные: Шекспира завернули в «Кашемир», Красную Шапочку отправили в «Озеро»

Еще один «Гамлет», еще одна «Пиковая дама», еще одна «Красная Шапочка» и еще один любовный треугольник… Казалось бы, впору начать сетовать на застой и рутину на подмостках, но не всё так однозначно. Столичные театры сумеют вас удивить и показать избитые истории свежо и актуально. Критик Влад Васюхин — о самых интересных премьерах ноября, специально для «Известий».
«Похищение эС’Театр им. Моссовета.
Поздней осенью публика особенно остро нуждается в положительных эмоциях. Такой «витамин» появился в Театре им. Моссовета, где на сцене «Под крышей» сыграли комедию «с балетом и синхронным плаванием». Режиссер Татьяна Архипцова эффектно и минималистичными средствами воплотила пьесу Петра Гладилина «Похищение Сабинянинова».
В 2007 году, когда эту почти абсурдистскую историю поставили впервые, в ней играли заслуженные и народные — Людмила Гурченко, Лариса Удовиченко и Владимир Стержаков. В версии моссоветовцев нет звездных и медийных имен, однако спектакль о том, как две влюбленные женщины, бывшая знаменитая балерина из Санкт-Петербурга (Анна Гарнова) и рыбачка с Черного моря (Глафира Лебедева), по очереди похищали друг у друга электромеханика-подкаблучника Володеньку (Алексей Трофимов), получился гораздо живее и увлекательнее, чем у предшественников. Зрители, которые ищут в театре психологизма и достоверности, с трудном поверят в предлагаемые обстоятельства, зато остальные будут хохотать, наблюдая заплывы в зимних волнах или дуэль с участием семи дочерей главного персонажа.
«Ионыч’Театр им. Евг. Вахтангова.
В этом сезоне режиссер Олег Долин выпускает уже второй спектакль по произведениям Чехова: недавно в РАМТе был «Остров Сахалин», а теперь на Новой сцене Вахтанговского театра им инсценирован рассказ «Ионыч» — небольшой и один из лучших у Антона Павловича.
Постановщик выводит на первый план не заглавного героя, провинциального доктора Дмитрия Ионыча Старцева (Юрий Поляк), а юную пианистку Катю Туркину (Ася Домская), в которую тот был когда-то без памяти влюблен, однако получил отказ. И это стало началом деградации некогда одаренного, одухотворенного и доброго человека, в итоге превратившегося в жадного и жалкого обывателя. Но разрушение коснулось и Кати, выступающей в этом густонаселенном спектакле рассказчицей. Ей не удалось реализовать свои мечты о столичной карьере… Режиссеру, прежде много ставившему в стиле итальянской комедии дель арте, удалось освоить фирменный вахтанговский язык и отыскать смешное в печальном и трагическое в смешном.
«Пиковая дама’Театр на Таганке.
«Стильно, модно, молодежно» — так можно охарактеризовать многие спектакли нынешней Таганки. Премьерная «Пиковая дама», поставленная Денисом Азаровым по мотивам пушкинской повести (автор пьесы — Ольга Никифирова), не стала исключением. Режиссер признался, что вдохновением ему послужили фильмы Гая Ричи, а значит, публика должна быть готова к новому и местами непредсказуемому прочтению классики. Действие мистической истории о трех картах перенесено в наши дни. В образах игроков и прочих персонажей, которых играют нынешние таганковские «первачи» — Павел Комаров, Филипп Котов, Алексей Финаев-Николотов, Василий Уриевский, Никита Лучихин, немало загадочного.
Ирина Апексимова, рулящая Таганкой с 2015 года, отважно играет возрастные роли — то юную Дездемону, а то, как в данном случае, старуху-графиню, ту самую Пиковую даму, которая большую часть спектакля вовсе не старуха, а обольстительная женщина-вамп.
«Гамлет’Театр “Кашемир” и театральное пространство “Арт-платформа”.
И снова человечество мучается над вопросом: «Достойно ль / Смиряться под ударами судьбы, / Иль надо оказать сопротивленье / И в смертной схватке с целым морем бед / Покончить с ними?» Не в том ли причина, что в нынешнем сезоне в столице появилось несколько «Гамлетов».
Главная приманка этого громкого, нервного и пока, прямо скажем, неровного спектакля молодого театра «Кашемир» — исполнитель заглавной роли Дмитрий Бикбаев, которого многие помнят по телевизионной «Фабрике звезд» и по ролям в Театре Луны. Но привкус гламура и подиума, который часть публики связывает с Бикбаевым, обманчив. Дмитрий играет сложный и современный характер. Режиссер Гульнара Галавинская собрала в спектакле известных артистов (Дмитрий Бозин, Максим Дахненко, Лика Рулла, Артур Сопельник) и студентов театральных вузов, для которых это первый шаг на профессиональную сцену.
«Красная Шапочка’Пространство “Внутри” и театральное объединение “Озеро”.
28-летний режиссер Гоша Мнацаканов, три года назад обративший на себя внимание двумя яркими спектаклями в театре «Школа драматического искусства», вновь вернулся на столичную сцену. На этот раз он поставил на независимой площадке Пространство «Внутри» нелегко передающуюся пересказу запутанную дорожную историю про поиски правды и про то, как добро борется со злом, где сам выступил автором текста.
К «Красной Шапочке» Шарля Перро эта очень русская, очень современная и, прямо скажем, очень странная сказка для взрослых отношения не имеет. Артисты заняты отличные, в их числе Таисия Вилкова, Сергей Мелконян, Максим Виторган и Арина Маракулина, а вот зайдет ли вам отвязная история, зависит от того, насколько вы восприимчивы к театральным экспериментам.