Волки дозорные: Шекспира завернули в «Кашемир», Красную Шапочку отправили в «Озеро»

В 2007 году, когда эту почти абсурдистскую историю поставили впервые, в ней играли заслуженные и народные — Людмила Гурченко, Лариса Удовиченко и Владимир Стержаков. В версии моссоветовцев нет звездных и медийных имен, однако спектакль о том, как две влюбленные женщины, бывшая знаменитая балерина из Санкт-Петербурга (Анна Гарнова) и рыбачка с Черного моря (Глафира Лебедева), по очереди похищали друг у друга электромеханика-подкаблучника Володеньку (Алексей Трофимов), получился гораздо живее и увлекательнее, чем у предшественников. Зрители, которые ищут в театре психологизма и достоверности, с трудном поверят в предлагаемые обстоятельства, зато остальные будут хохотать, наблюдая заплывы в зимних волнах или дуэль с участием семи дочерей главного персонажа.