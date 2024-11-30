Внутри убийства: стоит ли досматривать «Преступление и наказание»

Не меньше, чем Раскольникову, в сериале отведено времени семейству Мармеладовых. Родион впервые встречается с Соней после смерти ее отца. Здесь создатели практически не отходят от первоисточника — именно Соне Раскольников в финальных сериях открывает свою страшную тайну. Однако если в романе ее жертвенная любовь взращивает в нем новую жизнь, то у Мирзоева финал печален, равно как и у мачехи Сони Екатерины Ивановны в исполнении Виктории Толстогановой. Так и не выбравшаяся из бедности, глубоко несчастная и больная туберкулезом женщина падает замертво в парке. Правда, перед этим она всё же успевает спеть и станцевать песню «Жил на свете таракан…». Это уже отсылка к роману Достоевского «Бесы». В любом случае сцена рискует «завируситься» и разойтись на мемы в индустриальных Telegram-каналах. Но не каждый зритель ее дождется.