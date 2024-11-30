Василий Березуцкий начал работу в азербайджанском клубе с победы

Бывший игрок сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий успешно дебютировал в качестве главного тренера азербайджанского футбольного клуба «Сабах», одержав победу в своем первом матче.
Команда «Сабах» одолела «Сабаил» со счетом 1:0 в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Встреча проходила в Масазыре.
Березуцкий подписал контракт с клубом на срок 2,5 года, заменив на посту главного тренера хорвата Крунослава Рендуловича, который был отправлен в отставку. Результаты матча доступны на официальном сайте команды.
Ранее бразильский футболист Ориньо, выступающий за подмосковные «Химки», выразил желание получить российское гражданство. Он сообщил, что активно обсуждает этот вопрос со своим агентом.