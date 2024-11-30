Что произошло в Иркутске в ночь на 30 ноября 2024: последние новости

Пенсионерка погибла на пожаре в поселке Иркутской области.
В поселке Шестакова загорелся жилой дом, пламя бушевало на площади 23 квадратных метра. Спасатели нашли на диване погибшую 87-летнюю пенсионерку. Как выяснилось позже, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.
В Иркутске задержали рейс до Владивостока из-за повреждения стойки шасси.
Помимо этого была повреждена гондола правого двигателя. К счастью, это быстро заметили, трагедии удалось избежать. Запросили резервное судно и спустя четыре часа отправились по запланированному маршруту.
Мошенники продали несуществующий снегоход машинисту из Иркутской области.
Мужчина нашел объявление на одном из сайтов бесплатных объявлений. Приятно удивился низкой цене и персональной скидке. Аферисты, проворачивая схему обмана, отправили фото и видео погрузки товара.