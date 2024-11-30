Олбани
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что произошло в Иркутске в ночь на 30 ноября 2024: последние новости

Пенсионерка погибла на пожаре в поселке Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пенсионерка погибла на пожаре в поселке Иркутской области.

В поселке Шестакова загорелся жилой дом, пламя бушевало на площади 23 квадратных метра. Спасатели нашли на диване погибшую 87-летнюю пенсионерку. Как выяснилось позже, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

В Иркутске задержали рейс до Владивостока из-за повреждения стойки шасси.

Помимо этого была повреждена гондола правого двигателя. К счастью, это быстро заметили, трагедии удалось избежать. Запросили резервное судно и спустя четыре часа отправились по запланированному маршруту.

Мошенники продали несуществующий снегоход машинисту из Иркутской области.

Мужчина нашел объявление на одном из сайтов бесплатных объявлений. Приятно удивился низкой цене и персональной скидке. Аферисты, проворачивая схему обмана, отправили фото и видео погрузки товара.