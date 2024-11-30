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Маск отметил День благодарения вместе с Трампом в его резиденции

Соответствующие кадры обнародованы в соцсети X.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск отметил День благодарения вместе с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

Соответствующее видео обнародовано в соцсети X*. Судя по кадрам, День благодарения Маск и Трамп провели в резиденции республиканца.

Видео опубликовали пользователи соцсети, которая принадлежит Маску. Бизнесмен прокомментировал данные публикации. На одном из видео также запечатлён актёр Сильвестр Сталлоне.

На другой записи предприниматель сидит за столом с Трампом, его сыном Бэрроном и супругой Меланьей Трамп.

Напомним, День благодарения в Соединённых Штатах ежегодно отмечается в четвёртый четверг ноября.

Ранее Трамп опубликовал видеоролик, на котором он вылезает из индейки в День благодарения.

После победы на выборах президента Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Илону Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.