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Кембриджский университет расклеил плакаты о правилах пользования лестницами

Студенты высмеяли такую меру со стороны университета.

Источник: Аргументы и факты

Кембриджский университет, один из ведущих исследовательских вузов мира, разместил на своей территории плакаты, объясняющие студентам правила безопасного пользования лестницами. Об этом сообщает газета Sun.

На плакатах, которые призваны информировать студентов о необходимости заботиться о своем здоровье и безопасности, содержится предупреждение о том, что использование мобильных телефонов во время перемещения по лестнице может быть опасным. Издание отмечает, что на постерах изображен мужчина, упавший с лестницы и держащий в руке телефон, с текстом: «Будьте внимательны во время использования лестниц. Голову поднимайте, телефон убирайте! Не допусти следующего несчастного случая».

Кроме того, на плакате имеется QR-код, который позволяет сообщить о падении или о произошедшем инциденте. Некоторые студенты отреагировали на это с иронией, задаваясь вопросом, кто будет сообщать о «падении, которое едва не произошло» и высмеивая подход университета. Один из студентов выразил недоумение, почему университет обращается с умной молодежью как с «безмозглыми идиотами».

Тем не менее, представитель университет заявил, что, хотя плакаты могут выглядеть забавно, их размещение было вызвано чередой инцидентов, связанных с использованием мобильных телефонов во время спуска по лестнице.

«Университет серьезно относится к охране и здоровью своих сотрудников и студентов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что инструктор по прыжкам с парашютом из клуба Skycenter и студент МГУ пострадали в результате инцидента во время прыжка в Пущино Московской области. После приземления у них запутались стропы.