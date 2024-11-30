Кембриджский университет расклеил плакаты о правилах пользования лестницами

На плакатах, которые призваны информировать студентов о необходимости заботиться о своем здоровье и безопасности, содержится предупреждение о том, что использование мобильных телефонов во время перемещения по лестнице может быть опасным. Издание отмечает, что на постерах изображен мужчина, упавший с лестницы и держащий в руке телефон, с текстом: «Будьте внимательны во время использования лестниц. Голову поднимайте, телефон убирайте! Не допусти следующего несчастного случая».