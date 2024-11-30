Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту Земли спутник «Кондор-ФКА»

Ракета «Союз-2.1а» вывела на низкую орбиту разгонный блок «Фрегат» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» № 2, следует из трансляции Роскосмоса.
«Головной блок в составе разгонного блока “Фрегат” и космического аппарата “Кондор-ФКА” номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту», — говорится в сообщении госкорпорации.
Ракета «Союз-2.1а» стартовала в 00:50 мск с космодрома Восточный. «Кондор» должен быть доставлен на рабочую орбиту высотой 500−550 километров. Отделение аппарата от разгонного блока запланировано на 01:55 мск.
Напомним, первый спутник «Кондор-ФКА» был выведен на орбиту в мае 2023 года. Данные аппараты предназначены для радиолокационного зондирования планеты.
Ранее сообщалось, что пуск ракеты среднего класса «Союз-5» планируют осуществить в конце следующего года.