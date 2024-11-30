Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс является «залогом» продолжения украинского конфликта, заявил глава комитета ГД по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что Зеленскому следует избавиться от своих «натовских амбиций». По его словам, стремление украинской стороны попасть в НАТО — это «залог продолжения, а не окончания» конфликта.
«Просроченному узурпатору лучше попрощаться со своими натовскими амбициями», — написал Слуцкий в Telegram.
Он также выразил мнение, что предложения по заморозке конфликта «неприемлемы». Слуцкий заявил, что российская сторона «хорошо усвоила горькие уроки Минска-2». Теперь, по его словам, она не позволит «западникам вооружать укрофашистов за ширмой договорённостей».
Слуцкий прокомментировал высказывание Зеленского о том, что остановить «горячую фазу» конфликта на можно, приняв подконтрольную ВСУ территорию под «зонтик» Североатлантического альянса.
Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что Зеленский показал «мастер-класс по переобуванию в воздухе».
Ранее Слуцкий заявил, что Запад пытается создать «антироссийский плацдарм» в Белоруссии. Он подчеркнул, что Минску и РФ есть чем ответить.