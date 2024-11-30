Соединённые Штаты и европейские государства вооружили и экипировали лишь 2,5 бригады Вооружённых сил Украины, заявил Зеленский.
Он назвал такое положение дел «настоящей проблемой», а также пожаловался, что в это время Запад говорит о мобилизации на Украине.
Зеленский добавил, что Киев просил о вооружении десяти бригад ещё год назад.
«Я очень их просил больше года назад, говорил, что нам надо экипировать эти бригады. Мы приняли эти решения с США и европейскими союзниками. Но на сегодняшний день Европа и США экипировали всего две с половиной бригады», — сказал он в интервью британским журналистам, высказывание цитирует ТАСС.
Напомним, американский бизнесмен Илон Маск, комментируя призыв Соединённых Штатов к Украине снизить призывной возраст до 18 лет, задался вопросом, сколько ещё украинцев должны погибнуть.
Ранее Зеленский заявил, что Запад не реагирует на удар «Орешником». Он пожаловался, что пожаловался на действия «уважаемых партнёров».