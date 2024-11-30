Зеленский пожаловался, что Запад вооружил лишь 2,5 бригады ВСУ из десяти

«Я очень их просил больше года назад, говорил, что нам надо экипировать эти бригады. Мы приняли эти решения с США и европейскими союзниками. Но на сегодняшний день Европа и США экипировали всего две с половиной бригады», — сказал он в интервью британским журналистам, высказывание цитирует ТАСС.