Ким Чен Ын добавил, что Запад и Украина «цепляются за неблагоразумный военный авантюризм». Он также отметил, что следует продемонстрировать «провокационным силам во главе с США», что они «не добьются ничего полезного не добьются в случае игнорирования предупреждения со стороны РФ».