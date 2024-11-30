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SHOT: в переименованный клуб «Мутабор» ворвались силовики

Сообщается, что посетителей клуба обыскали.

Источник: Аргументы и факты

Силовики ворвались в клуб «Арма», где ранее располагался клуб «Мутабор», информирует Telegram-канал SHOT.

«Очевидцы сообщили SHOT, что облава произошла около двух часов ночи. Людей положили лицом в пол и начали обыскивать. Также силовики пришли в клуб Mono. В данный момент причины неизвестны», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала Mash, рейд в ночном клубе провёл ОМОН.

Другие подробности в настоящее время не приводятся. Telegram-каналы обнародовали кадры, снятые в клубе «Арма».

Напомним, клуб «Мутабор» переименовали после скандальной вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Теперь заведение называется ARMA.

Ранее сообщалось, что к клубу «Мутабор» подали иск на 30 миллионов рублей.