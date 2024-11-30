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Желтый уровень опасности продлили на субботу. Прогноз погоды на 30 ноября

Ночью и утром в субботу по востоку Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица, сообщает Белгидромет. В связи с этим объявленный ранее желтый уровень погодной опасности синоптики продлили на начало выходных.

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 61% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Смартпресс

В целом погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.

Минск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.

Брест. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер северный, 1−3 м/с.

Витебск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.

Гомель. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.

Гродно. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.

Могилев. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.