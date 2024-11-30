Желтый уровень опасности продлили на субботу. Прогноз погоды на 30 ноября

В целом погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью −2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление будет расти.
Минск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.
Брест. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер северный, 1−3 м/с.
Витебск. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.
Гомель. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.
Гродно. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман. Температура воздуха +2..+4°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.
Могилев. Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Утром слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха 0..+2°C. Ветер неустойчивый, 1−3 м/с.