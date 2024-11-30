«Закройте рот, у меня болит голова»: красноярцы назвали худшие детские садики Октябрьского района

«МК в Красноярске» изучил отзывы жителей Октябрьского района о детских садах. Было интересно узнать, какие негативные моменты замечают родители в дошкольных учреждениях.
Комфорт детей и их безопасность — цель, пожалуй, большинства родителей. И поэтому требования к детским садам могут быть высокими. Проанализировав отзывы о дошкольных учреждениях одного из районов, Октябрьского, в сервисе «2ГИС», можно прийти к выводу, что многие заведения для малышей имеют оценку больше 3.5 баллов и выше. Но у тех, кто не добрал до «пятерки», достаточно негативных комментариев. Исходя из них подобрали антирейтинг дошкольных учреждений.
Детсад № 242 имеет оценку 3.7. Он находится в Академгородке. У него 7 негативных отзывов. От некоторых становится не по себе.
«Учился в этом садике (мне 12), и могу сказать, что садик ужасен. В нем меня обижали, а учительнице “хоть бы хны”, только как меня бить и унижать — так она первая. Успокаивала лишь няня, вот она — лучший человек», — написал оставивший единицу Mrpurple.
«Если у вас крайняя ситуация и вам некуда деть своего ребенка, то можете отдавать в это место. 1. Вполне возможно, что ему будут говорить: “Закройте рот, вы так орете, у меня от вас болит голова” (авторский курс по мягкой адаптации детей к саду); 2. Первый год малыши практически ничего не будут делать в плане развития (лепка, рисование, аппликация — нет), так как идет адаптация. Смотрим пункт выше; 3. В этот момент вам срочно нужно вступить в родительский комитет и активно прикручивать после работы полочки, шить шторы и красить площадку (иначе отношение будет, мягко говоря, не очень)» — написала, видимо, одна из матерей, скрывшая имя.
3.6 балла получил филиал детского сада «Ладошки» на улице Кравченко. Пользовательница по имени Елена рассказала, что сотрудница учреждения не смогла заинтересовать детей во время игр.
«22.10.2024 мы приходили с сыном (11 месяцев) на пробное занятие, заявлено, что занятие подходит для детей с 8 мес. Были разочарованы (девушка, которая проводила, очень уж неактивная, как будто не умеет с детьми заниматься маленькими, ребенок только заинтересуется тем, что она показывает, так тут же это убирают в коробочку», — поделилась красноярка.
Автор комментария под ником «Оливка Спелая» пожаловался или пожаловалась:
«Дети орут постоянно, во дворе невозможно находиться. Выбегают за ограждения, это небезопасно».
Многие комментаторы, представляясь жителями дома, писали, что из-за гуляющих и кричащих детей невозможно открыть окна, а больше всего «впечатляет» комментарий о том, что вместо детских песен малыши поют современную «попсу».
"Ушли в другой сад, надоело от ребенка слушать песни Билана, Лободы
С танцами и песнями тут всё печально… Это тут вообще не по возрасту. Ребенок должен учиться любить, дружить, постигать, что такое «хорошо», а что — «плохо». Ну и чему ребенка может научить песня: «Все люди как люди, а я — суперзвезда… Да, мне можно всё, я же суперзвезда»?" — возмутилась Ольга.
«Счастливы с детства» на Сопочной с оценкой 3.8 разочаровывал многих родителей постепенно. Сначала, пишут в комментариях, родителей встречали радушно, а детей кормили из приготовленной еды. Но потом ее стали откуда-то привозить.
«Ходили несколько лет, поначалу всё было хорошо, но потом сад превратился в ужас. Еду перестали готовить в саду, а стали привозить откуда-то и просто греть. Носки у ребенка после садика становятся теперь черными. На все вопросы вахтерша Анастасия разводит руками, заведующая всё время не на месте, а по телефону если набрать, она занята. Детьми почти не занимаются, тем самым навязывая платные занятия. Воспитатели меняются со скоростью света, дети даже не успевают запомнить имена», — рассказал пользователь с ником coolboy20.
Кроме того, тарифы на услуги садика, заметили некоторые родители, часто менялись, о чем не предупреждали заранее.
А в 2019 году и вовсе произошел шокирующий случай:
«Воспитатель ударила ребенка! Воспитатель группы “Цветочек” била нашего ребенка по голове, заставляя так пить молоко! Видимо, не ожидала, что он всё расскажет родителям. Началось с того, что малыш всегда плакал, когда видел эту пожилую женщину. Дома говорил, что она кричит на всех. А 30.09.2019 забирали сына из сада, он со слезами кинулся на шею и сказал, что воспитатель его била по голове и говорила: “Пей молоко!” Мы планируем обращаться в полицию, так как руководство садика до сих пор допускают эту женщину к детям. Сказали, лишим ее премии», — написала sedreeva83.
Это лишь три примера детских садов с негативными комментариями и довольно низкими оценками. Но есть у этих учреждений и положительные отзывы.
В целом, если изучить сервис, можно сделать вывод, что родители часто жалуются на некомпетентность воспитателей, проблемы с обратной связью, когда родители не могут дозвониться до администрации учреждения, а также платные услуги или высокие тарифы.
Подборка детсадов с плохими отзывами говорит о вопросах, которые возникают у родителей и их стремлении.
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