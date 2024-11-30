«Закройте рот, у меня болит голова»: красноярцы назвали худшие детские садики Октябрьского района

«Если у вас крайняя ситуация и вам некуда деть своего ребенка, то можете отдавать в это место. 1. Вполне возможно, что ему будут говорить: “Закройте рот, вы так орете, у меня от вас болит голова” (авторский курс по мягкой адаптации детей к саду); 2. Первый год малыши практически ничего не будут делать в плане развития (лепка, рисование, аппликация — нет), так как идет адаптация. Смотрим пункт выше; 3. В этот момент вам срочно нужно вступить в родительский комитет и активно прикручивать после работы полочки, шить шторы и красить площадку (иначе отношение будет, мягко говоря, не очень)» — написала, видимо, одна из матерей, скрывшая имя.