Неделя с AmurMedia: министры уходят, киллер для отца, поезд Деда Мороза

Для убийства своего отца хабаровчанка наняла киллера
В Хабаровске в отношении женщины возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству ее отца по найму, сообщает ИА AmurMedia.
Министр строительства Хабаровского края покидает свой пост
Министр строительства Хабаровского края Алексей Дубов покидает свой пост, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информированный источник.
Екатерина Пунтус покинула пост министра туризма Хабаровского края
Об этом бывший министр туризма сообщила в своём Telegram-канале (18+), сообщает ИА AmurMedia.
Поезд Деда Мороза привез праздник в Хабаровский край
Сегодня первую остановку в Хабаровском крае передвижная резиденция главного волшебника страны сделает в Новом Ургале. На перроне вокзала жителям устроят представление и поднимут настроение Дед Мороз, Снегурочка и аниматоры, сообщает ИА AmurMedia.
Дмитрий Демешин: Объединённая набережная в Хабаровске — будет!
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и члены краевого правительства проинспектировали городские объекты, которые не введены в хозяйственный оборот или в настоящее время не используются, сообщает ИА AmurMedia.
Приостановлена деятельность хлебозавода в Хабаровском крае
В Хабаровском крае сотрудники органов принудительного исполнения приостановили деятельность предприятия, выпускающего хлебные изделия, из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм, сообщает ИА AmurMedia.
Крупный воинский эшелон с новобранцами прибыл в Хабаровск
Из западных регионов России в город Хабаровск прибыл крупный воинский эшелон с новобранцами. Для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) прибыло свыше 500 военнослужащих по призыву, сообщает ИА AmurMedia.
Супругам, которые переехали в Хабаровск из Латвии, вручили российские паспорта
Сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Хабаровску вручили паспорта гражданина Российской Федерации супругам Артему Заздравных и Инге Терескиной-Заздравных, сообщает ИА AmurMedia.
Поймал момент: в Хабаровске печь рухнула на глазах у жителя дома
В Хабаровске произошел неприятный инцидент. Во время съемок видео жилец барака на проспекте 60-летия Октября уловил момент обрушения печи. Едва он произнёс вслух, что печь «по ходу скоро вниз полетит», как это произошло на самом деле. В инциденте, к счастью, никто не пострадал — ни хозяин квартиры, ни его кошка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал «Хабарай» (18+).
Из-за ухудшения погоды в Хабаровске пройдёт очистка дорог
Сегодня, 26 ноября, с 20:00 в Хабаровске начнется масштабная очистка дорог. Работы будут проводиться городскими службами под контролем сотрудников Госавтоинспекции, сообщает ИА AmurMedia.
Купол с крестом установили на часовню в честь святых воинов в Хабаровске
В Хабаровске на часовне в честь святых воинов Русской Православной Церкви на территории храма святого благоверного князя Александра Невского установлен купол с крестом, сообщает ИА AmurMedia.
Ночные пожары в Хабаровском крае унесли жизнь трёх человек
Вновь прошедшие сутки отметились возгораниями в жилье, при которых пострадали люди. В каждом из случаев сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России и следственных органов устанавливают обстоятельства происшествий, сообщает ИА AmurMedia.
Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске
В Хабаровске с 1 декабря начнет функционировать новый троллейбусный маршрут, который в том числе снизит остроту вопроса, как доехать до онкоцентра. Автономные троллейбусы будут следовать от Комсомольской площади по улице Карла Маркса, затем сворачивать на улицу Большую и двигаться до Шелеста, Тихоокеанской и Победы. На маршруте будет предусмотрена остановка у «Онкоцентра», после чего троллейбусы повернут на Трехгорную и вернутся по Тихоокеанской, сообщает ИА AmurMedia.
Циклон продолжает оказывать влияние на транспортное сообщение в Хабаровском крае
По состоянию на 16 часов 27 ноября в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало. Оперативная обстановка находится на постоянном контроле специалистов, сообщает ИА AmurMedia.