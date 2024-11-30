Неделя с AmurMedia: министры уходят, киллер для отца, поезд Деда Мороза

В Хабаровске произошел неприятный инцидент. Во время съемок видео жилец барака на проспекте 60-летия Октября уловил момент обрушения печи. Едва он произнёс вслух, что печь «по ходу скоро вниз полетит», как это произошло на самом деле. В инциденте, к счастью, никто не пострадал — ни хозяин квартиры, ни его кошка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал «Хабарай» (18+).