Российские военные покормили слепых котят прямо в блиндаже

Военнослужащие РФ показали, как кормят котят на позиции, кадры обнародовал Telegram-канал RT.
Бойцы 138-й мотострелковой бригады обнаружили животных в блиндаже. На видео запечатлено несколько новорождённых котят, их поместили в картонную коробку и накормили из шприца.
«Мама родила их и бросила. Не кошка, а сорока… Вот такой у нас контактный зоопарк тут», — сказал боец с позывным «Эркюль».
В сообщении уточняется, что именно он поделился роликом с журналистами. Видео снято на волчанском участке.
Ранее сообщалось, что крымские волонтёры планируют доставить в зону проведения специальной военной операции двух кошек, чтобы те ловили мышей и радовали российских бойцов.