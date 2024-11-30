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Российские военные покормили слепых котят прямо в блиндаже

Новорождённых котят поместили в картонную коробку и накормили из шприца.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие РФ показали, как кормят котят на позиции, кадры обнародовал Telegram-канал RT.

Бойцы 138-й мотострелковой бригады обнаружили животных в блиндаже. На видео запечатлено несколько новорождённых котят, их поместили в картонную коробку и накормили из шприца.

«Мама родила их и бросила. Не кошка, а сорока… Вот такой у нас контактный зоопарк тут», — сказал боец с позывным «Эркюль».

В сообщении уточняется, что именно он поделился роликом с журналистами. Видео снято на волчанском участке.

Ранее сообщалось, что крымские волонтёры планируют доставить в зону проведения специальной военной операции двух кошек, чтобы те ловили мышей и радовали российских бойцов.