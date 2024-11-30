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Al Mayadeen: террористы захватили 40 процентов западных кварталов Алеппо

Алеппо является вторым по величине городом в САР.

Источник: Аргументы и факты

Террористические группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили свыше 40 процентов западной части Алеппо, информирует Al Mayadeen.

«Вооружённые группировки контролируют более 40 процентов западных районов города Алеппо на севере Сирии», — говорится в публикации.

Алеппо является вторым по величине городом в САР.

Вечером в среду террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» начала операцию «Сдерживание агрессии» против сирийской армии в Алеппо.

Ранее сообщалось, что военные САР продолжают оставаться в западной части города, при этом в ряд кварталов пробрались отдельные группы террористов.

Сирийская армия и ВКС России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.