Al Mayadeen: террористы захватили 40 процентов западных кварталов Алеппо

Террористические группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* захватили свыше 40 процентов западной части Алеппо, информирует Al Mayadeen.
«Вооружённые группировки контролируют более 40 процентов западных районов города Алеппо на севере Сирии», — говорится в публикации.
Алеппо является вторым по величине городом в САР.
Вечером в среду террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» начала операцию «Сдерживание агрессии» против сирийской армии в Алеппо.
Ранее сообщалось, что военные САР продолжают оставаться в западной части города, при этом в ряд кварталов пробрались отдельные группы террористов.
Сирийская армия и ВКС России в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.