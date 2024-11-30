В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов выступил с инициативой увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах и рассмотреть возможность возвращения нормы о принудительном изъятии жилья, которое используется с нарушением санитарных норм. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, в настоящее время встречаются случаи, когда собственники квартир устраивают у себя «свалки». Колунов предложил два решения, первое из которых — кратное увеличение штрафов и расширение перечня условий, подпадающих под антисанитарию.
«Второе — в случаях, когда штрафы не оказывают должного влияния, необходимо рассмотреть возвращение в законодательство нормы о принудительном изъятии подобного жилья. Тогда, когда нарушаются права и интересы соседей, и фактически происходит бесхозное обращение с жильем», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что проблема антисанитарии серьезная, так как запахи из таких квартир распространяются за пределы частной собственности, попадают в лестничные клетки и соседние квартиры.
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