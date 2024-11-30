Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе, а РФ ведёт успешное наступление, пишет Zeit.
«Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится всё яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой», — заявил отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер в беседе с изданием.
Он отметил, что «потрёпанные» украинские войска не способны остановить натиск ВС РФ. Помимо этого, у ВСУ «плохо укреплена оборона».
Немецкая газета напоминает, что российские военные успешно остановили вторжение ВСУ в Курскую область, при этом наступление ВС РФ на других участках не замедлялось. В частности, несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр Курахово.
Ранее сообщалось, что ВСУ признали бесполезность западной техники в условиях украинского конфликта.
Также стало известно, что в Курской области бойцы Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен.