Олбани
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Zeit: «потрёпанные» под Курском ВСУ не способны остановить наступление РФ

Российские военные остановили вторжение ВСУ в Курскую область, при этом наступление ВС РФ на других участках не замедлялось.

Источник: Аргументы и факты

Атака Вооружённых сил Украины на Курскую область ослабило украинские позиции в Донбассе, а РФ ведёт успешное наступление, пишет Zeit.

«Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится всё яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой», — заявил отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер в беседе с изданием.

Он отметил, что «потрёпанные» украинские войска не способны остановить натиск ВС РФ. Помимо этого, у ВСУ «плохо укреплена оборона».

Немецкая газета напоминает, что российские военные успешно остановили вторжение ВСУ в Курскую область, при этом наступление ВС РФ на других участках не замедлялось. В частности, несколько дней назад российское подразделение смогло практически беспрепятственно продвинуться в центр Курахово.

Ранее сообщалось, что ВСУ признали бесполезность западной техники в условиях украинского конфликта.

Также стало известно, что в Курской области бойцы Вооружённых сил Украины массово сдаются в плен.