Zeit: «потрёпанные» под Курском ВСУ не способны остановить наступление РФ

«Украинское наступление в Курскую область с самого начала было сопряжено с высокими оперативными рисками. Сейчас становится всё яснее, что это действие на российской территории было оперативной ошибкой», — заявил отставной генерал бундесвера Гельмут Гансер в беседе с изданием.