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Красноярские неврологи разработали уникальную обувь для перенесших инсульт пациентов

Ученые-неврологи Красноярского медицинского университета запатентовали разработанную ими модель обуви для пациентов с нарушением ходьбы после перенесенного инсульта.

Источник: Freepik

Как поясняют специалисты, ничего подобного не предлагают ни в России, ни за рубежом, хотя решение их максимально простое: эффект достигается главным образом за счет по-особому скошенной стельки полуботинка. Угол наклона подбирается каждому пациенту индивидуально. В результате человек может, не опасаясь упасть, выходить даже на улицу.

У пациента после инсульта из-за локального гипертонуса мышц разворачивает стопу, и он не может нормально ходить. Сегодня есть дорогостоящие методики, с помощью которых можно немного расслабить мышцы, но это не дает такого эффекта, как изменение угла наклона стопы с помощью обуви, — пояснил заведующий кафедрой нервных болезней, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины КрасГМУ, врач-невролог Семен Прокопенко. Он рассказал, что над идеей работали 2,5 года. Продолжается исследование благодаря краевому гранту. Для пациентов закуплены 20 пар обуви, каждая с персональным углом наклона стельки.

Наши наблюдения за пациентами показали, что параметры ходьбы меняются уже после ношения обуви в течение нескольких дней, — рассказал Семен Прокопенко. Коллектив ученых продолжает изучать воздействие изобретенной ими обуви на пациентов. Важно понять, возможно ли с ее применением полностью восстановить ходьбу у перенесших инсульт.

здоровье