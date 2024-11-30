Красноярские неврологи разработали уникальную обувь для перенесших инсульт пациентов

Как поясняют специалисты, ничего подобного не предлагают ни в России, ни за рубежом, хотя решение их максимально простое: эффект достигается главным образом за счет по-особому скошенной стельки полуботинка. Угол наклона подбирается каждому пациенту индивидуально. В результате человек может, не опасаясь упасть, выходить даже на улицу.
У пациента после инсульта из-за локального гипертонуса мышц разворачивает стопу, и он не может нормально ходить. Сегодня есть дорогостоящие методики, с помощью которых можно немного расслабить мышцы, но это не дает такого эффекта, как изменение угла наклона стопы с помощью обуви, — пояснил заведующий кафедрой нервных болезней, профессор кафедры физической и реабилитационной медицины КрасГМУ, врач-невролог Семен Прокопенко. Он рассказал, что над идеей работали 2,5 года. Продолжается исследование благодаря краевому гранту. Для пациентов закуплены 20 пар обуви, каждая с персональным углом наклона стельки.
Наши наблюдения за пациентами показали, что параметры ходьбы меняются уже после ношения обуви в течение нескольких дней, — рассказал Семен Прокопенко. Коллектив ученых продолжает изучать воздействие изобретенной ими обуви на пациентов. Важно понять, возможно ли с ее применением полностью восстановить ходьбу у перенесших инсульт.