На Южный Урал прибыли мощи святителя Николая Чудотворца

Сегодня в 8.45 её доставят в Свято-Симеоновский кафедральный собор. Приложиться к ковчегу южноуральцы смогут во время торжественной Литургии. Известно, что одними из первых это сделали пассажиры самолета рейса «Санкт-Петербург-Челябинск», который и доставил мощи на Южный Урал, а также сотрудники аэропорта.
30 ноября мощи святителя Николая Чудотворца будут находиться в Челябинске. Помогать встречать верующих будут около ста волонтеров, они будут дежурить до 20.00. Четвертого декабря ковчег с мощами отправится в Троицк, пятого — в Златоуст, шестого — в Магнитогорск.
Напомним, святыню везут из Воскресенского Новодевичьего монастыря Санкт-Петербурга. Её подарил обители патриарх Кирилл в мае 2022 года.
Это самая большая в мире часть мощей Николая Чудотворца. Их подлинность подтверждена сертификатом от 1784 года, подписанным епископом Пьяченцы Петром Критиани.
«Мощи положены в хрустальный сосуд, перевязанный шелковой лентой и скрепленный нашей малой печатью на сургуче красного цвета ради вящего признания сей святой реликвии, которую мы приносим в дар для почитания ради славы Всемогущего Бога и Его святых», — указано в документе.
Остальные мощи святителя хранятся в тайнике Базилики в Бари с 1087 года.