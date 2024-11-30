На Южный Урал прибыли мощи святителя Николая Чудотворца

Сегодня в 8.45 её доставят в Свято-Симеоновский кафедральный собор. Приложиться к ковчегу южноуральцы смогут во время торжественной Литургии. Известно, что одними из первых это сделали пассажиры самолета рейса «Санкт-Петербург-Челябинск», который и доставил мощи на Южный Урал, а также сотрудники аэропорта.