Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в последний день календарной осени

В выходные регион будет находиться под влиянием далекой периферии северного циклона. «В средней тропосфере будет распространяться холодная воздушная масса, но из-за натекания облачности у земли этот процесс не будет ярко выражен. Небольшие осадки в виде снега ожидаются в основном в западных районах», — говорят в местном ЦГМС.