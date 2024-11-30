Синоптики рассказали о погоде на Южном Урале в последний день календарной осени

В выходные регион будет находиться под влиянием далекой периферии северного циклона. «В средней тропосфере будет распространяться холодная воздушная масса, но из-за натекания облачности у земли этот процесс не будет ярко выражен. Небольшие осадки в виде снега ожидаются в основном в западных районах», — говорят в местном ЦГМС.
Днем 30 ноября при переменной облачности местами пройдет небольшой снег, утром в отдельных районах возможны туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер северо-западный, западный, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 13 м/с. Температура воздуха минус 1−6, в горах и низинах — до 10 мороза.
Непосредственно в Челябинске сегодня без существенных осадков, минус 3−5. В 7.30 утра в центре города минус 12, влажность 90%, ветер южный 1 м/с, атмосферное давление 743 мм ртутного столба при норме 745 мм.
В воскресенье и понедельник в регионе удержится переменная облачность, местами также вероятен небольшой снег. Ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью минус 4−9, в низинах — до 14, днем от минус 4 до плюс 1, в горах и низинах — до 9 ниже нуля.
В Златоусте, Карабаше и Сатке режим НМУ, при котором на уровне жизнедеятельности человека скапливаются промышленные и автомобильные выбросы, будет действовать до 14:00 30 ноября; в Магнитогорске — до 19:00 1 декабря; в Челябинске и Коркино «черное небо» будет до 19:00 2 декабря.