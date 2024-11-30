За наступлением боевиков на сирийский город Алеппо стоят Соединённые Штаты и Израиль, заявил турецкий эксперт Али Фуат Гекче.
По его словам, террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»* «служит планам» Вашингтона и израильской стороны. Эксперт выразил мнение, что США используют террористов для «защиты Израиля».
Доктор Али Фуат Гекче преподаёт в Газиантепском университете. Заявление прозвучало в интервью турецкой газете Aydınlık.
«В тот самый день, когда Израиль потерпел поражение в борьбе с “Хезболлой” и вступило в силу прекращение огня, соединения ХТШ начали действовать. Прежде всего они хотят захватить Алеппо, который является критически важным маршрутом для “Хезболлы”. Похоже, что ХТШ под контролем США действует в целях защиты Израиля», — сказал он.
Эксперт уточнил, что в случае поражения ЦАХАЛ в Ливане американская сторона «выйдет на поле боя не со своими военнослужащими, а со своими прокси-силами в регионе». Кроме ХТШ, в этот список войдут Рабочая партия Курдистана и ИГИЛ**.
Али Фуат Гекче выразил мнение, что целью США является «захват региона вокруг Алеппо». Он связал это с тем, что «разжигание межконфессиональных конфликтов» нанесёт урон тылам движения «Хезболла».
Вечером в среду террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» атакаовала сирийскую армию в Алеппо.
ВС САР и ВКС РФ в течение суток уничтожили не менее 200 боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.
* Запрещённая в РФ террористическая группировка.
* Организация, признанная в РФ террористической и запрещённая на территории страны.