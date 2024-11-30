Снег ожидается в Иркутске 30 ноября

Небесная канцелярия удивляет своей непостоянностью жителей Иркутской области в ноябре. Обильные снегопады сменяются проливными дождями. Однако на последний день ноября синоптики Иркутского Гидрометцентра прогнозируют небольшой мороз.
— 30 ноября в Иркутске ожидается переменная облачность. Может пойти небольшой снег, — рассказывают синоптики.
А вот ртутный столбик опустится всего до −2, −4 градусов. Также в городе ожидается северо-западный ветер 5−10 м/с. Однако его порывы могут достигнуть 14 м/с. В пригородной зоне порывы 15−18 м/с.
Напомним, 26 ноября был побит 25-летний рекорд по высоте сугробов! За сутки выпало 10 мм осадков, а это половина от месячной нормы ноября. По прогнозам снегопад продлится до конца недели. А виной всему атлантические циклоны.