Специалисты «Омскоблгаз» провели серию уроков газовой безопасности для учащихся гимназии в Калачинске

Занятия прошли в игровой форме. Сначала ребята посмотрели познавательный мультфильм, который рассказал детям, что такое природный газ, как его добывают, о его полезных свойствах и многочисленных областях применения и другие интересные факты о ресурсе. Подробно ребята разобрали правила пользования газом в быту, чтобы можно было избежать непредвиденных ситуаций.