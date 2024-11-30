Специалисты «Омскоблгаз» провели серию уроков газовой безопасности для учащихся гимназии в Калачинске

Специалисты компании «Омскоблгаз» провели 11 уроков газовой безопасности для учащихся гимназии им. А. Г. Артемьевой в городе Калачинске Омской области. В мероприятиях приняли участие около 330 учеников начальных классов.
Занятия прошли в игровой форме. Сначала ребята посмотрели познавательный мультфильм, который рассказал детям, что такое природный газ, как его добывают, о его полезных свойствах и многочисленных областях применения и другие интересные факты о ресурсе. Подробно ребята разобрали правила пользования газом в быту, чтобы можно было избежать непредвиденных ситуаций.
— Чтобы включить газовую плиту, сначала нужно зажечь огонь и только потом открывать газ.
— Если пламя вместо голубого стало оранжевым, вдруг стала выделяться копоть — газовым прибором пользоваться нельзя.
— Нельзя оставлять работающий газовый прибор без присмотра.
— Выходя из дома, нужно выключать конфорки на плите и перекрывать газовый вентиль. — При появлении запаха газа нужно немедленно закрыть газовый кран перед плитой, тщательно проветрить помещение. Нельзя пользоваться электроприборами, зажигать огонь. О случившемся необходимо срочно сообщить родителям, попросить помощи соседей или позвонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.
В конце занятия ребята закрепили полученные знания с помощью увлекательного квиза на портале безопасныйгаз.рф, а также получили в подарок книгу «Секреты природного газа» и памятные сувениры.
Уроки газовой безопасности специалисты «Омскоблгаз» проводят на регулярной основе, особенно в преддверии школьных каникул и с наступлением отопительного сезона. Участниками занятий ежегодно становятся сотни детей со всего региона. Подать заявку на проведение уроков в образовательном учреждении можно по электронной почте pr@omskoblgaz.ru.
Фото: пресс-служба «Омскоблгаз».