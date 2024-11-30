В КНР пересадили почку свиньи макаке

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Китайские ученые провели успешную операцию по пересадке почки свиньи с редактированным геномом макаке. Как сообщила газета Global Times, трансплантат не отторгался у обезьяны на протяжении 184 дней.
Эксперимент провели специалисты больницы «Тунцзи» при Уханьском научно-технологическом университете Хуачжун. Издание пишет, что работа ученых стала прорывом в Китае в области межвидовой трансплантации. В течение пяти месяцев после пересадки пересаженная почка функционировала у макаки совершенно нормально, а различные физиологические показатели в целом находились в пределах нормы.
Долгосрочное функционирование свиных почек у макак после трансплантации было зафиксировано в мире почти в 20 случаях. США стали пионерами клинических испытаний по пересадке свиных почек пациентам с таким заболеванием почек, как уремия.
В марте Global Times сообщала, что китайские ученые успешно осуществили пересадку генно-модифицированной печени свиньи человеку, у которого зафиксировали смерть мозга, чтобы имитировать лечение пациента с печеночной недостаточностью.