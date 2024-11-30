В КНР пересадили почку свиньи макаке

Эксперимент провели специалисты больницы «Тунцзи» при Уханьском научно-технологическом университете Хуачжун. Издание пишет, что работа ученых стала прорывом в Китае в области межвидовой трансплантации. В течение пяти месяцев после пересадки пересаженная почка функционировала у макаки совершенно нормально, а различные физиологические показатели в целом находились в пределах нормы.