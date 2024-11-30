Бухара без скутеров и самокатов, Каниза против хейтеров, а также любовь и доллары: главные новости Узбекистана, которые вы могли проспать

Интересное решение было принято в Бухаре: местные власти запретили въезд в исторический центр для скутеров, самокатов и велосипедов. Мнения пользователей разделились. Самое любопытное, что подобные меры поддержали ташкентцы, которые устали от наглых скутеристов, нарушающих порядок на тротуарах. Возможно, столичному хокимияту стоит задуматься о введении похожих ограничений. Еще одна история о борьбе за справедливость — певица Каниза добилась наказания для хейтера, который оскорблял её в соцсетях. Суд встал на её сторону и оштрафовал мужчину за оскорбления. Как справедливо заметила Каниза: «Разве это поступок настоящего мусульманина — без причины оскорблять женщину?» И, наконец, поучительная история из Бухары. Местный ловелас решил развлечься на стороне, но его избранница воспользовалась ситуацией и потребовала 5 тысяч долларов за молчание и нераспространение компрометирующего видео. В итоге «мачо» пришлось обращаться за помощью к правоохранителям. Так и живём! Читайте наш обзор самых актуальных новостей Узбекистана на 30 ноября и делитесь своими мыслями в комментариях!