Бухара без скутеров и самокатов, Каниза против хейтеров, а также любовь и доллары: главные новости Узбекистана, которые вы могли проспать

Интересное решение было принято в Бухаре: местные власти запретили въезд в исторический центр для скутеров, самокатов и велосипедов. Мнения пользователей разделились. Самое любопытное, что подобные меры поддержали ташкентцы, которые устали от наглых скутеристов, нарушающих порядок на тротуарах. Возможно, столичному хокимияту стоит задуматься о введении похожих ограничений. Еще одна история о борьбе за справедливость — певица Каниза добилась наказания для хейтера, который оскорблял её в соцсетях. Суд встал на её сторону и оштрафовал мужчину за оскорбления. Как справедливо заметила Каниза: «Разве это поступок настоящего мусульманина — без причины оскорблять женщину?» И, наконец, поучительная история из Бухары. Местный ловелас решил развлечься на стороне, но его избранница воспользовалась ситуацией и потребовала 5 тысяч долларов за молчание и нераспространение компрометирующего видео. В итоге «мачо» пришлось обращаться за помощью к правоохранителям. Так и живём! Читайте наш обзор самых актуальных новостей Узбекистана на 30 ноября и делитесь своими мыслями в комментариях!
В старом городе в Бухаре полностью запретили движение электросамокатов и скутеров
В историческом центре Бухары, знаменитом своими древними памятниками архитектуры и атмосферой, теперь запрещено движение скутеров, электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Этот шаг стал первой подобной инициативой в Узбекистане и, судя по реакции общественности, вряд ли последней.
В Бухаре девушка вымогала у своего любовника $5 тыс., угрожая показать запись их утех его семье
В Бухарской области произошел необычный инцидент, в котором молодой человек оказался жертвой шантажа со стороны своей возлюбленной. Девушка требовала у него 5 тысяч долларов, угрожая раскрыть подробности их романтических отношений его семье, предоставив компрометирующую видеозапись.
Ученик, избитый учителем информатики, оказался злостным хулиганом
Сегодня стали известны новые подробности резонансного случая избиения девятиклассника учителем информатики в одной из школ Аккурганского района Ташкентской области. Как оказалось, ученик, попавший в центр скандала, неоднократно нарушал дисциплину, а его родители уже привлекались к ответственности за поведение своего сына.
Жителя Бухары, оскорбившего певицу Канизу, оштрафовали на 6,8 миллиона сумов
Певица Каниза (Шахризода Ахмедова) выиграла суд против жителя Бухары, который оставлял оскорбительные комментарии в её адрес в социальных сетях. Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 41 Кодекса об административной ответственности (оскорбление). Ему был назначен штраф в размере 6,8 миллиона сумов.
Будет холодно: синоптики рассказали о погоде на выходных
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящие выходные, который не порадует любителей тепла. Узбекистан ожидает похолодание, дожди, а в некоторых регионах даже снег.
Суд отправил на 15 лет за решётку мужчину, зарезавшего знакомого на рынке «Куйлюк»
Этим летом социальные сети взбудоражило ужасное видео. На кадрах видно, как мужчина на рынке «Куйлюк» догоняет другого, а затем наносит ему несколько ударов ножом. Пострадавший падает и больше не поднимается. Нападавший спокойно вытирает нож о свою майку и уходит с места происшествия. Позже стало известно, что жертва скончалась от полученных ран.
Не больше 20: Центробанк объяснил, сколько пластиковых карт смогут открыть узбекистанцы
Центральный банк Узбекистана официально разъяснил слухи, распространившиеся в социальных сетях, о том, что физическим лицам якобы разрешат иметь только одну банковскую карту. Эти заявления не соответствуют действительности. Вместо этого обсуждается введение новых временных норм, регулирующих количество пластиковых карт, которые может открыть один человек. В частности, суммарно каждый гражданин сможет открыть до 20 пластиковых карт.
Каким будет декабрь в этом году: прогноз синоптиков
Декабрь — месяц, когда погода в Узбекистане часто преподносит сюрпризы. Зима может как порадовать морозами, так и оставить нас в ожидании снега. Синоптики рассказали, каким будет декабрь в этом году и стоит ли готовиться к настоящей зиме.
В Ташкенте вынесли приговор врачам по делу о смерти блогера Фархода Маннопова
Сегодня в Ташкенте суд огласил приговор по делу о смерти блогера Фархода Маннопова, более известного как Mittivine. Напомним, трагедия произошла в ночь с 4 на 5 марта 2023 года. 27-летний Маннопов скончался в частной клинике Star Med Center после проведения хирургической операции. За несколько дней до этого он получил травмы носа и головы в бассейне и обратился в клинику за медицинской помощью.
Как в голливудских боевиках: люди в масках пытались ограбить курьера с деньгами
В Андижанской области произошёл инцидент, напоминающий сцены из голливудских фильмов. Группа злоумышленников в масках организовала нападение на курьера, перевозившего крупную сумму денег.