БАМовский перегон открыли в Иркутской области

Два перегона Байкало-Амурской магистрали расширили и открыли в Иркутской области и Бурятии. Так, в Приангарье это движение по двухпутной вставке между станциями Суринья — Кунерма, в соседнем регионе — Огдында и Агней. Об этом КП-Иркутск рассказали в ВСЖД.