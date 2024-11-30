БАМовский перегон открыли в Иркутской области

Два перегона Байкало-Амурской магистрали расширили и открыли в Иркутской области и Бурятии. Так, в Приангарье это движение по двухпутной вставке между станциями Суринья — Кунерма, в соседнем регионе — Огдында и Агней. Об этом КП-Иркутск рассказали в ВСЖД.
— Новую инфраструктуру построили в таких местах, где зимой грунты промерзают на несколько метров, а летом постоянно подтапливаются, — сообщают в ВСЖД.
Теперь пути являются безопасными, ведь строители возвели более 10 мостов и проложили девять водопропускных труб. К слову, всего в ходе работ уложили 17,2 километров пути, смонтировали восемь стрелочных переводов, протянули 91 км линий автоблокировки и связи.
Стоит отметить, что оба перегона находятся на линии Лена — Хани. Сейчас это направление модернизируется. Обновление должно повысить провозную способность к концу 2024 года до 51,2 млн т.