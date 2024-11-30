Башкирия лидирует в рейтинге региональных мер поддержки молодых учёных

Его итоги представил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на площадке IV Конгресса молодых учёных в центре «Сириус». Об этом в своих соцсетях сообщил Глава республики Радий Хабиров.
«В Башкирии уделяется большое внимание поддержке молодых учёных. Тех, кто уже завтра будет двигать нашу науку, экономику вперёд», — подчеркнул Радий Хабиров.
На результаты рейтингования повлияли несколько показателей. Во-первых, Башкортостан вошёл в число регионов с наибольшим количеством учёных младше 40 лет. Во-вторых, в республике есть лучшие условия по жилищным программам. Кроме того, регион один из лидеров по программам грантовой поддержки исследований. В итоге Башкирия набрала наиболее высокую сумму баллов.
«В Башкортостане — более 2 тысяч молодых учёных. За два года более 130 из них улучшили жилищные условия, 498 человек прошли стажировки — на эти цели мы ежегодно выделяем 200 млн рублей. За последние три года в регионе открылись 18 молодёжных лабораторий, которые работают над новыми технологическими решениями. Всего за последние 3 года из бюджета Башкортостана мы выделили более 850 млн рублей на поддержку науки. И эту работу будем продолжать. Наша задача — чтобы каждый из наших молодых учёных ощутил на себе нашу заботу», — отметил Радий Хабиров.
Добавим, недавно шесть молодых учёных Башкирии стали лауреатами государственной молодёжные премии республики в области науки и техники за 2022 и 2023 годы. Как сообщал «Башинформ», лучшими признаны три работы башкирских учёных в области естественных, технических и гуманитарных наук.