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Жителям Астаны и ещё 12 городов сообщили об ухудшении качества воздуха

По прогнозам «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия 30 ноября ожидаются сразу в 13 городах Казахстана: в Астане, Актобе, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Караганде, Темиртау, Балхаше, Жезказгане, Костанае, Павлодаре, Кокшетау и Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 68% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Baigenews

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

экология