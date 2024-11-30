Троллейбусы 7-го и 16-го маршрутов в Омске снова пошли через Ленинградский мост

Важно отметить изменения в движении троллейбуса № 16, который будет следовать по маршруту: завод имени А. С. Попова — посёлок Солнечный. С 30 ноября его маршрут будет изменён по сравнению с версией, действовавшей до 2023 года. Теперь он будет проходить через следующие остановки: «Универсам (ул. Дианова)», «Улица Лукашевича», «Проспект Комарова», «Левобережный рынок» и «Школа милиции». Далее маршрут будет следовать по привычной схеме.