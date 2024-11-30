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Троллейбусы 7-го и 16-го маршрутов в Омске снова пошли через Ленинградский мост

В Омске успешно завершилась обкатка нового участка троллейбусной сети.

Источник: Комсомольская правда

В Омске успешно завершилась обкатка нового участка троллейбусной сети, расположенного на Левобережье. С 30 ноября по этому участку уже начали курсировать троллейбусы. Так троллейбусы 7-го и 16-го маршрутов в Омске уже пошли через Ленинградский мост.

Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале, благодаря профессионализму специалистов муниципального предприятия «Электрический транспорт», монтаж контактной сети был выполнен качественно и в кратчайшие сроки. Это позволило сохранить стабильное транспортное обслуживание жителей Левобережья на наиболее востребованных маршрутах.

Важно отметить изменения в движении троллейбуса № 16, который будет следовать по маршруту: завод имени А. С. Попова — посёлок Солнечный. С 30 ноября его маршрут будет изменён по сравнению с версией, действовавшей до 2023 года. Теперь он будет проходить через следующие остановки: «Универсам (ул. Дианова)», «Улица Лукашевича», «Проспект Комарова», «Левобережный рынок» и «Школа милиции». Далее маршрут будет следовать по привычной схеме.

Эти изменения не коснутся троллейбуса № 7, который будет следовать по той же схеме, что и до 2023 года, через улицу Ватутина.