Аэропорт парализован: около 60 хабаровских туристов застряли в Китае

В городе Цзямусы застряли 57 туристов из Хабаровска, сообщает Хэйлунцзянское телевидение. Они остались в Китае из-за отмены авиарейса. Напомним, 27 ноября на провинцию Хэйлунцзян обрушился мощный снежный циклон, который парализовал работу в аэропорту, откуда и отправляются самолеты в краевой центр. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Так, рейс Цзямусы-Хабаровск авиакомпании China Express отменили 26 и 28 ноября из-за плохой погоды. Планировалось, что он вылетит 30 ноября в 11:14 по пекинскому времени и прибудет в аэропорт Хабаровска в 14:12 по местному времени, но пока информации о том, состоялся ли полет, нет.
Российские туристы несколько дополнительных дней провели в Китае. Их разместили в гостинице и бесплатно кормили. Сотрудники Управления культуры и туризма и Управления внешних связей города Цзямусы 29 ноября привезли им пельмени, закуски и фрукты.
Туристы отметили, что гостиница удобная и комфортная. Отдельную благодарность они выражают за бесплатное питание, ведь в противном случае это были бы незапланированные траты. Также россиянам помогал переводчик.