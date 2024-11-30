Аэропорт парализован: около 60 хабаровских туристов застряли в Китае

Так, рейс Цзямусы-Хабаровск авиакомпании China Express отменили 26 и 28 ноября из-за плохой погоды. Планировалось, что он вылетит 30 ноября в 11:14 по пекинскому времени и прибудет в аэропорт Хабаровска в 14:12 по местному времени, но пока информации о том, состоялся ли полет, нет.