Стало известно за какую зарплату в Омске будет играть нападающий Данила Башкиров

— Кажется, теперь люди в «Авангарде» оценивают игроков только по своей собственной шкале. От Данила Башкирова, который никогда не забивал в КХЛ даже 10 голов за сезон, «Металлург» пытался избавиться любыми путями, понимая, что в межсезонье совершил ошибку, — написал Зислис в своём телеграм-канале.