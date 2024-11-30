Стало известно за какую зарплату в Омске будет играть нападающий Данила Башкиров

Известный спортивный журналист Михаил Зислис поделился информацией о сумме контракта, который заключил новый нападающий «Авангарда» Данила Башкиров. По его словам, 23-летний игрок подписал с омской командой трёхлетний контракт на сумму в 30 миллионов рублей.
Однако Зислис выразил недоумение, так как не понимает, почему «ястребы» решили взять игрока с невысокими показателями результативности. Он отметил, что нападающий перешёл из «Металлурга» в обмен на денежную компенсацию.
— Кажется, теперь люди в «Авангарде» оценивают игроков только по своей собственной шкале. От Данила Башкирова, который никогда не забивал в КХЛ даже 10 голов за сезон, «Металлург» пытался избавиться любыми путями, понимая, что в межсезонье совершил ошибку, — написал Зислис в своём телеграм-канале.