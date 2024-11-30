В Алматы планируют обновить 676 домов по программе реновации

Администратором программы назначено АО «Социально-предпринимательская корпорация Алматы» (СПК), а уполномоченной организацией — ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы» (ПКС).
Программа охватывает ветхие многоквартирные дома до двух этажей, построенные в период с 1930 по 1980 год, а также индивидуальные жилые дома, промышленные, коммерческие и иные объекты, требующие обновления территории и инфраструктуры. Ее реализация будет осуществляться в соответствии с Генеральным планом Алматы до 2040 года, предусматривающим развитие жилых территорий с учетом плотности застройки, доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также современных требований безопасности и эстетики.
Одной из ключевых особенностей новой программы стало внедрение механизмов защиты прав собственников жилья и улучшение взаимодействия с жителями и общественностью.
Перечень объектов программы реновации разделен на три категории:
Инвестиционно-непривлекательные (категория 1):
Объекты, расположенные на красных линиях или предназначенные для строительства инженерной инфраструктуры, социальных или иных объектов.
Выкуп и снос таких зданий будет проводиться акиматом города в соответствии с нормами земельного законодательства.
Инвестиционно-непривлекательные (категория 2):
Объекты, предназначенные для строительства приоритетных для города жилых, социальных и коммерческих зданий.
Переселение жильцов и освобождение участков обеспечит ПКС, реализовать землю инвесторам предполагается по рыночной стоимости.
Инвестиционно-привлекательные (категория 3):
Объекты, расположенные в пределах кварталов, полицентров или промышленных территорий, требующих комплексного обновления.
Переселение жильцов и снос таких объектов будет финансироваться инвесторами.
Для собственников ветхого жилья предусмотрены три варианта компенсации:
Договор мены: обмен старого жилья на новое по принципу «комната за комнату» независимо от количества проживающих.
Договор передачи в собственность: равнозначное жилье предоставляется после сдачи нового дома. До этого жильцы обеспечиваются временным жильем.
Договор купли-продажи: выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.
Переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, что обеспечит безопасность жителей мегаполиса.
До 2030 года планируется обновить не менее 676 ветхих домов, что позволит переселить около 7 500 собственников в современные благоустроенные квартиры.
В рамках программы создан Офис реновации (проектная группа), который координирует взаимодействие всех участников реновации — от экспертов и общественных организаций до уполномоченных государственных ведомств.
Программа реновации — это один из ключевых элементов стратегического плана развития города Алматы, направленного на превращение его в комфортный, устойчивый и инновационный мегаполис. Успешная реализация данной Программы обеспечит формирование качественной городской среды, улучшение уровня жизни горожан и создание благоприятного климата для привлечения инвесторов.