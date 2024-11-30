В Алматы планируют обновить 676 домов по программе реновации

Договор мены: обмен старого жилья на новое по принципу «комната за комнату» независимо от количества проживающих.

Договор передачи в собственность: равнозначное жилье предоставляется после сдачи нового дома. До этого жильцы обеспечиваются временным жильем.

Договор купли-продажи: выкуп жилья по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной компанией.

Переселение и снос зданий будет осуществляться только с согласия всех собственников. Для граждан с особыми потребностями предусмотрены условия переселения на первые этажи или в дома, оборудованные лифтами, пандусами и безбарьерным доступом. Первостепенное внимание уделено сносу каркасно-камышитовых домов и зданий, расположенных на тектонических разломах, что обеспечит безопасность жителей мегаполиса.