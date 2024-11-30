В Омске 30 ноября откроется парк с двухуровневой горкой «На Королёва»

В Омске сегодня откроют обновленный парк развлечений на ул. Королева. Омичей ожидает множество развлечений: каток с праздничной подсветкой, самая высокая двухуровневая деревянная горка с прокатом тюбингов и тюбинг-карусель. Для посетителей будет работать фуд-корт с горячими напитками, ягодным чаем, пловом и шашлыком.
Стоимость выхода на лёд составит 200 рублей, прокат коньков — 300 рублей. Время катания не ограничено. Прокатиться на тюбинг-карусели можно за 200 рублей за три минуты, аренда малого тюбинга на горке обойдётся в 300 рублей за час, а большого — в 400 рублей за тот же период. Если у вас есть свой тюбинг, вы можете прокатиться бесплатно без ограничения времени.
Также омичи смогут прокатиться на снегоходе за 300 рублей (стоимость указана за два круга). Парк будет работать с 11:00 до 22:00, вход свободный.