Штрафы увеличатся в Казахстане в 2025 году

Увеличатся штрафы за нарушения Правил дорожного движения
С 1 января 2025 года штраф за превышение скорости от 10 до 20 км/ч (в размере 5 МРП) составит 19,6 тыс. тенге (в настоящий момент 18,4 тыс. тенге). Столько же придется заплатить нарушение правил остановки и стоянки, непристёгнутый ремень или езду без шлема.
Штраф за проезд на красный свет (10 МРП) вырастет до 39,3 тыс. тенге (в настоящее время — 36,9 тыс. тенге). Столько же будут стоить превышение скорости от 20 до 40 км/ч, незаконная парковка на местах для инвалидов и непропускание пешеходов на зебре.
Штраф в размере 50 МРП за управление автомобилем лицом, лишённым прав, или оставление места ДТП увеличится с 184,6 тыс. до 196,6 тыс. тенге.
Утилизационный платёж в 2025 году продолжит действовать, и тоже вырастет — поскольку привязан к МРП. Базовая ставка в размере 50 МРП вырастет с 184,6 тысяч до 196, 6 тысяч тенге. С учётом коэффициентов минимальный платёж за ввоз легкового автомобиля с объёмом двигателя до 1 тыс. куб. см составит 294,9 тысяч тенге. За автомобили с мотором до 2 тысяч куб. см придётся заплатить 688,1 тысяч тенге, до 3 тысяч куб. см — 983 тысяч тенге, а свыше 3 литров — 2,2 млн. тенге.
Для импортёров электромобилей утилизационный сбор по-прежнему равен нулю.
Возрастет стоимость регистрации автомобилей
Минимальная ставка сбора за первичную регистрацию автомобиля (0.25 МРП) увеличится с 923 до 983 тенге. Для машин возрастом до трёх лет регистрация (50 МРП) поднимется с 184,6 тысяч до 196,6 тысяч тенге.
А самая высокая стоимость первичной регистрации (500 МРП) для автомобилей старше трёх лет возрастёт более чем на 100 тысяч — с 1, 8 млн. до 1,9 млн тенге.
Наказание за мат
С 7 марта 2023 года за нецензурную брань предусмотрено наказание для физлиц в виде 20 МРП (73,8 тысяч тенге), а для юрлиц — 50 МРП (184,6 тысяч тенге).
С новым МРП с начала 2025 года штраф за мат увеличится: для физлиц — 78,6 тысяч тенге, для юрлиц — 196,6 тысяч тенге.
Штрафы за плохое поведение
За ненадлежащее выполнение исполнения родительских обязанностей штраф составляет до 10 МРП и со следующего года вырастет до 39,32 тысяч тенге (в настоящее время — 36,9 тысяч тенге).
15 МРП или 58,9 тысяч тенге вместо 55,3 тысяч тенге грозит родителям лиц, не достигших восемнадцати лет, за их появление в общественных местах в состоянии опьянения или распитие ими алкогольных напитков.
При повторном нахождении детей за пределами дома и в развлекательных заведениях в ночное время родителям будет выписан штраф в размере 7 МРП или 27,5 тысяч вместо 25,8 тысяч тенге.
Штраф в размере 15 МРП (58,9 тысяч тенге) родителям предстоит платить за заведомо ложный вызов их детьми в возрасте от 14 до 16 лет органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи и аварийных служб.
С 2025 года в Казахстане вводятся штрафы за продажу товаров без маркировки, а также за передачу и получение таких товаров без оформления актов приема-передачи.
Продавцы, реализующие товары, которые должны быть маркированы контрольными (идентификационными) знаками или материальными носителями (за исключением табачных изделий), получат предупреждение при отсутствии этих знаков. В случае повторного нарушения в течение года после первого административного взыскания, штраф будет составлять:
- для субъектов малого предпринимательства — 100 МРП,
- для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП,
- для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП, с возможным приостановлением деятельности.
За нарушения правил маркировки и прослеживаемости товаров (кроме табачных изделий и лекарств), включая:
- передачу товаров без оформления актов приема-передачи в информационной системе,
- получение товаров без подтверждения актов приема-передачи в системе,
- продажу товаров без их вывода из оборота в установленном порядке, также будет выдано предупреждение.
При повторном нарушении в течение года после административного взыскания штрафы составят:
- для субъектов малого предпринимательства — 100 МРП,
- для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП,
- для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП.
За нарушения правил маркировки и прослеживаемости подакцизной продукции, включая:
1) передачу товаров без оформления актов в системе,
2) получение товаров без подтверждения актов в системе,
3) продажу товаров без их вывода из оборота,
нарушителям грозят штрафы:
- для физических лиц — 50 МРП,
- для субъектов малого предпринимательства — 150 МРП,
- для субъектов среднего предпринимательства — 200 МРП,
- для субъектов крупного предпринимательства — 500 МРП с конфискацией подакцизных товаров, ставших предметом правонарушения.
Бизнесу грозит штраф за продажу товаров без маркировки, а также за передачу и получение таких товаров без оформления актов приема-передачи в размере от 50 до 500 МРП или от 196,6 тыс. до 1,9 млн тенге.
И кое-что для автовладельцев
В 2025 году автовладельцев в Казахстане ожидают значительные изменения в правилах дорожного движения и размерах штрафов. Напомним, что в текущем году президент подписал два закона, касающиеся организации дорожного движения, один из которых вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно новым поправкам, владельцы автомобилей, превышающие скорость на 60 км/ч и более, будут оштрафованы на 40-месячных расчетных показателей (МРП). В 2024 году это составит 147,6 тыс. тенге, а в 2025 году сумма штрафа вырастет до 157,2 тыс. тенге. В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа увеличится до 60 МРП, что составит 221,5 тыс. тенге в 2024 году и 235,9 тыс. тенге в 2025 году.
На данный момент размеры штрафов за превышение скорости следующие:
- Превышение скорости от 10 до 20 км/ч — 5 МРП (18,4 тыс. тенге в 2024 году);
- Превышение от 20 до 40 км/ч — 10 МРП (36,9 тыс. тенге);
- Превышение от 40 км/ч и более — 20 МРП (73,8 тыс. тенге);
- Повторное превышение скорости на 20 км/ч и более в течение года — 30 МРП (110,7 тыс. тенге).
Таким образом, к существующим штрафам добавится новый за превышение скорости на 60 км/ч и более, что приведет к удвоению взыскания за данное нарушение. Эти изменения направлены на усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения и повышение безопасности на дорогах страны.
Но есть и хорошие новости! А главная из них: штрафы за непредоставление налоговой отчетности будут отменены.
Если налогоплательщик не представит декларацию, система автоматически зафиксирует ее как нулевую. Тем не менее у налогоплательщиков остается возможность подать дополнительные декларации при необходимости. Эта мера призвана устранить карательные санкции и снизить административное бремя для бизнеса…
Однако она будет действовать лишь с 1 января 2026 года.