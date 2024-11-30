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Снегопады и сильные холода: синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Башкирии

В Башкирии в первые дни зимы похолодает до −11°

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в начале зимы ожидаются осадки и холода. Об этом рассказали специалисты Башгидрометцентра.

Завтра, 1 декабря, временами будет идти небольшой снег. Ветер будет западной четверти умеренный. Температура воздуха грядущей ночью составит −1,-6°, при прояснениях похолодает до −11°, днем потеплеет до +1,-4°.

В понедельник, 2 декабря, согласно данным метеорологов, ожидается точно такая же погода.

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