Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Находиться рядом с ТЭЦ-1 во Владивостоке будет небезопасно ещё 2 недели

Энергетики сдвинули сроки окончания покраски дымовой трубы.

Источник: Аргументы и факты

Сроки окончания окраски дымовой трубы Владивостокской ТЭЦ-1 продлили ещё почти на две недели. В этот период горожан просят не парковаться вблизи ТЭЦ.

Завершить работы по маркировочной окраске дымовой трубы планируют 12 декабря. Ранее сроком завершения этих работ называли 1 декабря. Энергетики не смогли завершить их вовремя из-за непогоды — в ураганный ветер проводить работы на высоте запрещено.

Специалисты Приморских тепловых сетей просят жителей и гостей города воздержаться от пребывания в непосредственной близости от ТЭЦ-1. Кроме того, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия горожанам рекомендуют не парковать свои машины рядом с объектом энергетики.

Красить трубу будут ежедневно с 9:00 до 18:00. В это время в районе улицы Западной следует быть особенно бдительными — используемая краска стойкая, отстирать её от одежды или отчистить от машины будет непросто.

Покраску трубы специалисты тепловых сетей называют важным и необходимым этапом капитального ремонта, направленным на повышение эксплуатационной надёжности и безопасности Владивостокской ТЭЦ-1.

энергетика