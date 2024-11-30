Находиться рядом с ТЭЦ-1 во Владивостоке будет небезопасно ещё 2 недели

Сроки окончания окраски дымовой трубы Владивостокской ТЭЦ-1 продлили ещё почти на две недели. В этот период горожан просят не парковаться вблизи ТЭЦ.
Завершить работы по маркировочной окраске дымовой трубы планируют 12 декабря. Ранее сроком завершения этих работ называли 1 декабря. Энергетики не смогли завершить их вовремя из-за непогоды — в ураганный ветер проводить работы на высоте запрещено.
Специалисты Приморских тепловых сетей просят жителей и гостей города воздержаться от пребывания в непосредственной близости от ТЭЦ-1. Кроме того, во избежание повреждения лакокрасочного покрытия горожанам рекомендуют не парковать свои машины рядом с объектом энергетики.
Красить трубу будут ежедневно с 9:00 до 18:00. В это время в районе улицы Западной следует быть особенно бдительными — используемая краска стойкая, отстирать её от одежды или отчистить от машины будет непросто.
Покраску трубы специалисты тепловых сетей называют важным и необходимым этапом капитального ремонта, направленным на повышение эксплуатационной надёжности и безопасности Владивостокской ТЭЦ-1.