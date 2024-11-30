Вице-премьеру РФ доложили о работе с ТКО в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в первом заседании межведомственного штаба «Инцидент “Организация системы по обращению с ТКО”. Его провел вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
Дмитрий Патрушев озвучил главную задачу, поставленную президентом РФ: к 2030 году все твердые коммунальные отходы должны сортироваться. На полигонах должно оседать на 50% меньше ТКО, при этом не менее четверти мусора необходимо вовлекать в переработку. Чтобы построить такую работу, регионы должны разработать «дорожные карты».
В Иркутской области такие документы уже утверждены: четыре «дорожные карты» предусматривают конкретные мероприятия в сфере обращения с ТКО, обеспечения мест их накопления, приобретения техники и регулирования деятельности региональных операторов.
— Также создан региональный штаб, на заседаниях которого рассматриваем все проблемные вопросы. Важно отметить, что наблюдается снижение количества жалоб на работу регоператоров, — отметил Игорь Кобзев.
В ближайшие два года в Приангарье продолжат обновлять мусорные контейнеры и оборудовать новые контейнерные площадки. Для работы региональных операторов планируется закупить 27 единиц техники, причем уже 15 приобретут в следующем году. Идет работа по реализации проекта запуска мощного комплекса по обработке ТКО, уже получено положительное заключение экологической госэкспертизы, до конца года все необходимые документы должны быть оформлены и начнется строительство.