Вице-премьеру РФ доложили о работе с ТКО в Иркутской области

В ближайшие два года в Приангарье продолжат обновлять мусорные контейнеры и оборудовать новые контейнерные площадки. Для работы региональных операторов планируется закупить 27 единиц техники, причем уже 15 приобретут в следующем году. Идет работа по реализации проекта запуска мощного комплекса по обработке ТКО, уже получено положительное заключение экологической госэкспертизы, до конца года все необходимые документы должны быть оформлены и начнется строительство.