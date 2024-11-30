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Топ-5 новостей в Молдове 30 ноября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 30 ноября 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 68% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

1. Очередное издевательство над народом Молдовы: Названа сумма компенсации, которую будут выплачивать социально уязвимым гражданам — звучит, как насмешка и даже хуже.

2. Мороз и солнце: В Молдове становится холодно и днем, и ночью — синоптики дали точный прогноз погоды.

3. Дожили: Любимые конфеты «Букурии» производятся в Турции, так как из-за массового оттока народа Молдовы за границу, не хватает рабочих рук.

4. Без газа, света и тепла могут остаться оба берега Днестра по милости президента: Станут ли жители Молдовы и Приднестровья жертвами полного бессилия властей.

5. Забытая мелодия для флейты «Газпрома»: Экс-премьер Молдовы Филат указал на то, что Россия не будет поставлять дешевый газ взамен на ежедневные оскорбления.

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