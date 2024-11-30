1. Очередное издевательство над народом Молдовы: Названа сумма компенсации, которую будут выплачивать социально уязвимым гражданам — звучит, как насмешка и даже хуже.
2. Мороз и солнце: В Молдове становится холодно и днем, и ночью — синоптики дали точный прогноз погоды.
3. Дожили: Любимые конфеты «Букурии» производятся в Турции, так как из-за массового оттока народа Молдовы за границу, не хватает рабочих рук.
4. Без газа, света и тепла могут остаться оба берега Днестра по милости президента: Станут ли жители Молдовы и Приднестровья жертвами полного бессилия властей.
5. Забытая мелодия для флейты «Газпрома»: Экс-премьер Молдовы Филат указал на то, что Россия не будет поставлять дешевый газ взамен на ежедневные оскорбления.