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В Ростове на улице Шаумяна открыли музей истории города

В открывшемся музее истории Ростова на Шаумяна расположились оборудовали три выставочных зала.

Источник: Комсомольская правда

В день 83-летия освобождения Ростова от фашистов в донской столице открыли музей истории города. Расположился он в здании, расположенном на улице Шаумяна, 65. Об этом сообщили в городской администрации.

В музее оборудовано три выставочных зала. В первых двух находятся экспозиции, посвященные жизни города в период со второй половины XIX века — первой половине XX. В третьем — специальной военной операции. Сейчас в коллекции музея насчитывается более семи тысяч экспонатов.

Идея создания музея принадлежит заслуженному работнику культуры России, почетной радистке России ростовчанке Елена Петровна Смирнова.

Отметим, что музей действует уже четыре года. Раньше он располагался в здании медиапарка «Россия — моя история».