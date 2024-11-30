Единое пешеходное пространство создали на аллее Космонавтов во Владивостоке

На территории аллеи Космонавтов во Владивостоке устанавливают камеры системы видеонаблюдения. Благоустройство этого общественного пространства подходит к завершению. Работы здесь выполнялись в рамках регионального проекта «1000 дворов», поэтому охватывают протяженный участок между домами № 15, 17, 17а, 19а, 39, 41, 45, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Владивостока.
Как рассказали в городской администрации, при благоустройстве аллеи Космоноватов основной акцент был сделан на создании единого пешеходного пространства, по которому местные жители смогут комфортно и безопасно передвигаться, но при этом есть и места для отдыха.
«Аллея находится вблизи школ и жилых домов и пользуется достаточно высоким спросом среди местных жителей. Поэтому для нас было важным сделать ее привлекательной не только для транзитного использования, но и для отдыха», — рассказала заместитель директора МКУ «Зелёный Владивосток» Анастасия Лакида.
По данным мэрии, здесь уже уложена брусчатка, смонтирована ливневая канализация, обустроены пандусы и расширена пешеходная зона. Также отремонтированы лестничные проемы и смонтированы опоры освещения. Работы выполняет компания-подрядчик. Сейчас ее специалисты устраняют выявленные недочеты, вместе с тем в соответствии с проектом выполняется монтаж камер видеонаблюдения и устанавливаются малые архитектурные формы.
«В связи с техническими особенностями территории фонари будут подключены в следующем году», — отметили в пресс-службе мэрии.
Ранее по региональному проекту «1000 дворов» открыли новый благоустроенный сквер в районе Тобольской, 10. На месте заброшенного транзитного сквера появилась комфортная пешеходная зона, лавочки, качели, детские площадки, амфитеатр, освещение и видеонаблюдение.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» был построен сквер на Жигура в районе домов № 2−6. За его создание проголосовали жители города в 2023 году.
Кроме того, в этом году по нацпроекту в городе также благоустраивают парк на Кирова, 116 и сквер на Ватутина, 26. А на средства специального казначейского кредита идет второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.