Военные юристы Минобороны отмечают профессиональный праздник

В настоящее время военные юристы осуществляют правовое сопровождение в Парламенте законопроектов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве», — говорится в сообщении.