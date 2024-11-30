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Военные юристы Минобороны отмечают профессиональный праздник

Дата связана с принятием в 1996 году директивы министра обороны о создании юридической службы оборонного ведомства, впоследствии реорганизованной в Юридический департамент.

Источник: EL.kz

Специалисты профильного департамента занимаются разработкой нормативных правовых актов по вопросам организации обороны, порядка прохождения воинской службы, социального обеспечения военнослужащих, лиц гражданского персонала, уволенных с воинской службы, а также членов их семей, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В их компетенции — составление проектов договоров и процессуальных документов, представление интересов оборонного ведомства в судебных, государственных органах и других организациях.

О масштабах деятельности военных юристов в текущем году можно судить по вступившим в законную силу нормативным правовым актам. Среди них 7 Указов Президента, 15 постановлений Правительства, более 1300 приказов министра обороны и 260 приказов начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Юристы департамента на постоянной основе проводят мониторинг законодательного массива, выявляя неэффективные, дублирующие нормы и пробелы. В этом ключе показателен их вклад в совершенствование вопросов прохождения воинской службы, жилищного обеспечения, социальной защиты военнослужащих срочной службы (кредитные каникулы и образовательные льготы) и др.

В настоящее время военные юристы осуществляют правовое сопровождение в Парламенте законопроектов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военно-патриотического воспитания» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве», — говорится в сообщении.

К разработке приняты предложения по предоставлению отпуска по уходу за ребенком до трех лет и повышению социального статуса военнослужащих, проходящих службу в ОДКБ, восстановлению социальных льгот для военнослужащих.

В реализацию поручения Главы государства Юридический департамент осуществляет также сопровождение разработанных Генеральным штабом проектов законов «О территориальной обороне Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны».

Все эти вопросы требуют основательных знаний в области международного гуманитарного права и национального законодательства, военной сферы, умения ориентироваться в различных отраслях права с учетом комплексного и системного подходов.

Эти профессиональные и личностные качества, присущие военным юристам, являются залогом выполнения поставленных задач по поддержанию мира и безопасности.