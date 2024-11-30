Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы

Переезд стал возможен благодаря тому, что в сентябре были введены в эксплуатацию 11 ключевых объектов первой очереди пермского зоопарка, включая кормокухню, ветеринарный блок, вольеры для копытных, хищников и птиц. В декабре планируется ввести в эксплуатацию еще 28 объектов нового зоопарка.