Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы

С воскресенья, 1 декабря, изменится режим работы Пермского зоопарка. Всю календарную зиму, вплоть до 28 февраля, зоопарк будет работать с 9.00 до 17.00. Кассы будут закрываться в 16.00.
Время работы акватеррариума останется прежним — с 10.00 до 18.00 часов, касса закрывается в 17:30.
— Изменение режима работы — ежегодная сезонная практика, связанная с сокращением светового дня и активности животных, — рассказали в зоопарке.
Напомним, ранее мы писали о том, что около 100 животных — альпака, гималайские тары, винторогие козлы, як и белоплечие орланы — переехали из старого зоопарка в новый, строящийся.
Переезд стал возможен благодаря тому, что в сентябре были введены в эксплуатацию 11 ключевых объектов первой очереди пермского зоопарка, включая кормокухню, ветеринарный блок, вольеры для копытных, хищников и птиц. В декабре планируется ввести в эксплуатацию еще 28 объектов нового зоопарка.