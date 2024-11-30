Форвард Гайдамак вернулся в «Амур» спустя 9 лет, чтобы помочь хабаровчанам

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» заключил контракт с нападающим Всеволодом Гайдамаком. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025, сообщает Telegram-канал «Территория Тигров».
Гайдамак начал свой путь в хоккее именно в Хабаровске, но в 2015 году переехал в Санкт-Петербург для продолжения своей карьеры на юниорском уровне. В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) он успел проявить себя, проведя 68 матчей и набрав 37 очков, в том числе 24 гола и 13 передач. Особенно отметился его успех в составе юниорской сборной России, с которой он завоевал серебряные медали на чемпионате мира в 2021 году.
Далее Гайдамак продолжил карьеру в Северной Америке, играя за команду «Оттава 67» в Лиге Онтарио (OHL). В этом сезоне он принял участие в 64 матчах, в которых набрал 34 очка — 16 голов и 18 ассистов. В 2023 году Всеволод дебютировал в КХЛ, выступив за московский ЦСКА, а в последнее время он играл в системе этого клуба.
За годы выступлений Гайдамак значительно расширил свои горизонты, приобретя опыт игры на международной арене. Сейчас он вернулся, чтобы помочь команде хабаровчан в регулярном чемпионате КХЛ — в этом сезоне «Амур» потерпел 14 поражений подряд, отыгравшись лишь на прошлой неделе в матче с казахстанским «Барысом». Последняя игра с приморским «Адмиралом» также закончилась проигрышем с результатом 5:3.