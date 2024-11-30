Форвард Гайдамак вернулся в «Амур» спустя 9 лет, чтобы помочь хабаровчанам

Гайдамак начал свой путь в хоккее именно в Хабаровске, но в 2015 году переехал в Санкт-Петербург для продолжения своей карьеры на юниорском уровне. В Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) он успел проявить себя, проведя 68 матчей и набрав 37 очков, в том числе 24 гола и 13 передач. Особенно отметился его успех в составе юниорской сборной России, с которой он завоевал серебряные медали на чемпионате мира в 2021 году.