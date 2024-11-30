В РФ к 2030 году могут построить самый мощный в мире лазер

«Мы в НЦФМ в рамках проекта XCELS (Центр исследований экстремальных световых полей) к 2030 году создадим самый мощный в мире двухканальный лазер в 100 ПВт. Это позволит отработать критические компоненты и приступить к созданию эксаваттного 12-канального лазера. Его мощность будет такой, что позволит ученым практически “вскипятить” вакуум, чего не удавалось никому в мире. И мы получим новые, уникальные данные об устройстве материи, о том, как появилась Вселенная, понять первые мгновения ее существования», — сказал он.