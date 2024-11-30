В РФ к 2030 году могут построить самый мощный в мире лазер

ъСИРИУС, 30 ноября. /ТАСС/. Российские ученые из Национального центра физики и математики (НЦФМ) к 2030 году создадут самый мощный в мире 100-петаваттный лазер, который позволит «вскипятить» вакуум и получить уникальные данные об устройстве материи и зарождении Вселенной, сообщил ТАСС научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.
«Мы в НЦФМ в рамках проекта XCELS (Центр исследований экстремальных световых полей) к 2030 году создадим самый мощный в мире двухканальный лазер в 100 ПВт. Это позволит отработать критические компоненты и приступить к созданию эксаваттного 12-канального лазера. Его мощность будет такой, что позволит ученым практически “вскипятить” вакуум, чего не удавалось никому в мире. И мы получим новые, уникальные данные об устройстве материи, о том, как появилась Вселенная, понять первые мгновения ее существования», — сказал он.
По его словам, проект создается на российских идеях и технологиях, которые уже опробованы на практике. «В стране созданы реальные лазерные системы мощностью в несколько ПВт, позволяющие масштабировать технологию и достичь рекордного результата в 100 ПВт и выше», — добавил Сергеев.
Отцами-основателями проекта XCELS являются академик РАН Александр Сергеев и иностранный член РАН, нобелевский лауреат Жерар Муру.