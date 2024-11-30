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В Омске продолжается голосование за проекты по благоустройству

Уже проголосовало более 14 тысяч омичей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается голосование за проекты по благоустройству дворов. Жители города могут выразить своё мнение до 4 декабря. После этого станет известно, какой проект будет реализован в 2025 году.

В администрации города сообщили, что уже получено более 14 тысяч голосов. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут переданы членам конкурсной комиссии для определения победителей.

Чтобы поддержать выбранный проект, необходимо зайти на платформу обратной связи по ссылке. Для этого потребуется зарегистрироваться на портале «Госуслуги».